L’humanité s’enfonce dans une crise alimentaire majeure

En bref — Monde

L’insécurité alimentaire est en hausse « alarmante » dans le monde, selon un rapport publié le 4 mai par le Réseau mondial contre les crises alimentaires (GNAFC), mis en place par l’Union européenne, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

En 2021, près de 193 millions de personnes dans cinquante-trois pays ou territoires ont connu une insécurité alimentaire aiguë « à des niveaux de crise ou pire », note l’alliance internationale. Un record : c’est 40 millions de personnes de plus qu’en 2020. Parmi les pays les plus touchés, l’on compte l’Éthiopie (avec 570 000 personnes concernées), le sud de Madagascar, le Soudan du Sud et le Yémen, considérés « dans la phase la plus grave de l’insécurité alimentaire aiguë de type Catastrophe ».

Cette augmentation record — le nombre a « presque doublé entre 2016 et 2021 » — s’explique par différents facteurs. Les conflits dans les pays, le principal facteur, ont poussé 40 millions de personnes supplémentaires en 2021 dans l’insécurité alimentaire aiguë. Suivent les « phénomènes météorologiques extrêmes », qui ont touché plus de 23 millions de personnes l’an dernier, et les chocs économiques (plus de 30 millions de personnes en 2021).

« La faim aiguë atteint des niveaux sans précédent et la situation mondiale ne cesse d’empirer », écrit David Beasley, le directeur exécutif du PAM. Selon lui, la flambée des prix des denrées alimentaires, du carburant, ainsi que la guerre en Ukraine ont créé une « tempête parfaite » capable d’emporter toujours plus de personnes au bord de la famine. « Nous avons besoin d’un financement d’urgence pour les sortir du gouffre », plaide-t-il.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Monde Les famines liées au changement climatique se multiplient dans le monde