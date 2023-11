L’industrie pétrogazière devrait dédier 50 % de ses investissements aux énergies propres

En bref — Énergie

À l’approche de la COP28, qui débute le 30 novembre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a appelé les industries du secteur pétrogazier à consacrer la moitié de leurs investissements aux énergies propres d’ici 2030. Une mesure indispensable pour « faire partie de la solution » et respecter l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris en limitant le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici la fin du siècle, a estimé l’organisation dans un « rapport spécial » consacré au rôle du secteur dans la course à la neutralité carbone en 2050, publié jeudi 23 novembre.

En 2022, seuls 2,5 % des investissements énergétiques de cette industrie, soit 20 milliards de dollars, étaient orientés vers les énergies propres.

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et ainsi maintenir l’objectif de 1,5 °C, une réduction drastique de plus de 75 % de la consommation de pétrole et de gaz est nécessaire, impliquant un développement massif des énergies renouvelables, écrit encore l’AIE. Dans ce scénario, « la baisse de la demande est suffisamment forte pour qu’aucun nouveau projet pétrolier ou gazier conventionnel à long terme ne soit nécessaire », a répété l’agence en reprenant une de ses recommandations de 2021 qui avait fait grand bruit.

