1 adulte sur 6 touché par l’infertilité dans le monde

Pays pauvres ou riches, tous sont touchés de la même manière : l’infertilité concerne environ 17,5 % de la population adulte dans le monde, nous apprend un rapport de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) publié mardi 4 avril. Cela correspond à 1 personne sur 6.

« Les taux sont comparables que les pays soient à revenu élevé, intermédiaire ou faible, ce qui indique qu’il s’agit d’un problème sanitaire majeur dans tous les pays et dans toutes les régions du monde », indique l’OMS. « L’infertilité ne fait pas de discrimination », résume le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, son directeur général.

L’organisation définit l’infertilité comme l’absence de grossesse après douze mois de rapports sexuels réguliers non protégés. Pour obtenir cette statistique, elle a rassemblé les résultats de 133 études sur l’infertilité dans le monde, de 1990 à 2021.

Il faut « élargir l’accès aux soins relatifs à la fertilité »

Dans de nombreux pays, les traitements contre l’infertilité sont pris en charge financièrement par les patients, ce qui montre la « nécessité d’élargir l’accès aux soins relatifs à la fertilité et de veiller à ce que cette question ne soit plus mise de côté dans la recherche et les politiques de santé, afin que des moyens sûrs, efficaces et abordables d’atteindre la parentalité soient disponibles pour ceux qui le souhaitent », estime l’organisation.

Elle ne s’interroge en revanche pas sur les origines — souvent environnementales — de cette infertilité.

