La Commission européenne s’attaque aux émissions polluantes des élevages

[1] L’unité de gros bétail est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de gros bétail (= 1 UGB) est l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 tonnes de lait par an, sans complément alimentaire concentré. Elle permet ensuite de calculer le « poids » relatif de chaque animal : 0,4 UGB pour un bovin de moins d’un an, 0,8 UGB pour les autres vaches âgées de plus de deux ans et pour les génisses, 0,5 UGB pour une truie reproductrice et 0,027 pour ses porcelets de moins de 20 kilos, 0,014 UGB pour une poule pondeuses, etc.