La France ne respecte pas ses engagements de l’Accord de Paris sur le climat

Contrairement aux NDCs, les manifestations du changement climatique, elles, ne manquent pas en ce début d’année 2020. Des records de chaleur ont été battus aux quatre coins du monde, de l’ Antarctique , à Chamonix . Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur la planète. L’ Australie fait face aux pires incendies de son histoire. Le temps presse pour empêcher des désordres et des effondrements toujours plus profonds.

« Ce qui se passe en France, c’est presque clownesque , estime Clément Sénéchal, qui dénonce un « dilettantisme total » d’Emmanuel Macron sur la question climatique. Au niveau européen, dans le Cadre d’action européen en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030, comme tous les États membres, la France est tenue d’adopter un plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC), pour la période 2021-2030. « Elle fait partie des huit États qui n’ont pas transmis cette feuille de route à l’UE » , regrette Clément Sénéchal. Et sur la scène nationale, « tout est fait pour ne pas agir à court terme, dit-il. Le gouvernement occupe le terrain avec la Convention citoyenne pour le climat, mais la prise en compte des propositions qui en découleront n’est même pas garantie. »

« Nous serons attentifs à l’implication de la France pour que cette nouvelle contribution soit plus ambitieuse que prévu et intervienne avant l’été, en vue du sommet UE-Chine de septembre 2020, prévient Pierre Cannet, du WWF. Mais quand on regarde la Stratégie nationale bas-carbone (SNDC), récemment révisée par le gouvernement, le signal envoyé n’incite pas l’optimisme... »

Or, la prochaine COP débutera le 9 novembre prochain à Glasgow. La date butoir pour rehausser l’ambition des plans climat, le 9 février, est donc dépassée. Et à ce jour, seuls trois pays sont dans les clous et ont déposé de nouvelles contributions pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre : les îles Marshall, le Suriname... et la Norvège . Le pays des Fjords a mis à jour sa contribution in extremis, le 7 février. A eux trois, ces États représentent 0,1 % des émissions mondiales.

