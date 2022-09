La Norvège prolonge l’exploitation de sa dernière mine de charbon

En bref — Énergie

Pour faire face aux risques de pénurie, le gouvernement norvégien a annoncé le 2 septembre que sa dernière mine de charbon, située dans l’archipel du Svalbard, au nord du pays, continuera de fonctionner jusqu’à mi-2025 au lieu de 2023. La date a été repoussée en raison de l’invasion russe en Ukraine, alors même que les écologistes exigeaient son arrêt depuis des années. Exploité par Store Norske, ce site produit quelque 125 000 tonnes par an et alimente la centrale locale d’électricité.

« Il y a une guerre et une vive incertitude concernant l’accès à des matières premières d’importance critique, notamment pour la production d’acier en Europe dont nous dépendons également », a déclaré le ministre norvégien de l’Industrie Jan Christian Vestre dans un communiqué relayé par Reuters. « La Norvège doit assumer sa part de responsabilité dans la sécurité de l’approvisionnement en matières premières », a-t-il ajouté.

Cette mine est ouverte depuis un siècle et plus de 22 millions de tonnes de charbon y ont été extraites. Sa fermeture était considérée comme un symbole pour le pays, l’aboutissement d’une démarche de plusieurs années pour sortir des énergies fossiles. Le pays boycotte depuis 2015 les entreprises évoluant dans l’industrie charbonnière, la Norvège restant cependant le premier producteur de pétrole en Europe.

À propos de cette dernière mine, les écologistes évoquaient « une verrue environnementale » et rappelaient la nécessité de protéger cet archipel arctique à l’écosystème si fragile et en proie au dérèglement climatique. Le Svalbard est connu pour se réchauffer deux fois plus vite que le reste de la planète.

