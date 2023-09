« La bagnole, moi, je l’adore », déclare Emmanuel Macron

En bref — Transports

C’est un véritable cri du cœur. « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l’adore », a déclaré Emmanuel Macron au journal télévisé de France 2 et de TF1, dimanche 24 septembre, lors d’un entretien censé être consacré à l’écologie.

Après avoir rappelé son amour de la voiture individuelle, le président de la République a fait un long plaidoyer en faveur de la reconversion électrique du secteur, vantant une « écologie de progrès ». Le locataire de l’Élysée a aussi annoncé une mesure de pouvoir d’achat sous forme d’une aide de 100 euros maximum par voiture et par an pour les ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler.

« Quand je conduisais, j’aimais plutôt accélérer »

Ce n’était pas la première fois qu’Emmanuel Macron faisait de telles déclarations sur la voiture. « On est un pays qui aime la bagnole », avait-il déjà affirmé lors du Mondial de l’Auto en 2022. Lors du Mondial de l’Automobile en 2014, il s’était même laissé aller à la confidence. « Quand je conduisais, j’aimais plutôt accélérer et sentir le moteur, donc je suis un très mauvais élève de ce côté-là », avait-il confié.

Dans son ouvrage, C’était Michel, Sylvie Rocard, la veuve de l’ancien Premier ministre Michel Rocard raconte aussi l’arrivée chez eux, en 2008, du jeune Emmanuel Macron à bord « d’une Peugeot décapotable toute neuve » avec son épouse Brigitte « cheveux au vent ». La voiture individuelle est aujourd’hui la première source de gaz à effet de serre en France et ses émissions de gaz à effet de serre stagnent à cause des achats de SUV.

