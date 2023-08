En bref — Transports

La nouvelle concerne les quelque 4,5 millions de détenteurs de la carte « Avantage » de la SNCF. À partir de mardi 29 août, cette carte va être un peu moins... avantageuse. Pour 49 euros par an, elle permet de bénéficier de minimum 30 % de réduction sur ses billets de train (et 60 % pour les enfants), et de prix maximums plafonnés. Or, ces prix plafonds augmentent de 10 euros.

Ainsi, de 39 euros maximum pour les trajets de 1 h 30, le plafond passe à 49 euros. Il sera désormais de 69 euros pour les trajets de moins de 3 heures et de 89 euros pour les trajets de plus de 3 heures. « Cela ne modifie rien pour tous nos clients qui ne possèdent pas cette carte, ni même pour la plupart des bénéficiaires de la carte Avantage car ceux-ci paient dans la majorité des cas moins que le prix plafond », avait indiqué la SNCF lors de l’annonce de cette augmentation en juillet dernier.

Hausse générale du prix des billets depuis le début de l’année

Cette modification tarifaire s’inscrit dans une hausse générale du prix des billets d’environ 5 % depuis le début de l’année. La SNCF avait présenté cela comme un « bouclier tarifaire », estimant que « si SNCF Voyageurs répercutait sur ses prix l’intégralité de l’augmentation de ces coûts [dus à l’inflation et la hausse du prix de l’électricité], l’augmentation des prix devrait être de près de 13 % en 2023 ».

En 2022, l’entreprise a réalisé un profit record de 2,2 milliards d’euros. De bons résultats qui semblent se pérenniser, puisqu’elle se félicitait fin juillet de très bons résultats pour le premier semestre 2023. Son chiffre d’affaires est en augmentation, porté par le trafic voyageurs (plus 11,3 % par rapport au premier semestre 2022) et en particulier le TGV (plus 21 % sur la même période).

