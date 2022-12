Malgré des bénéfices record, la SNCF augmentera le prix des billets en 2023

En bref — Quotidien

2022, un millésime historique pour la SNCF. Avec 2,2 milliards d’euros engrangés sur un an, l’entreprise ferroviaire a réalisé un profit jamais atteint, selon des informations révélées par Le Parisien.

Les résultats du premier semestre, publiés en juillet, annonçaient déjà une année florissante, avec un bénéfice net de 928 millions d’euros. La fréquentation record de cet été, estimée à 23 millions de voyageurs — soit 10 % de plus qu’en 2019 — a conforté la tendance.

Une hausse du prix du billet déjà annoncée pour le 10 janvier prochain

Dans un communiqué, le syndicat Sud-Rail estime que « ce résultat financier historique a été obtenu « dans la douleur de conditions de travail toujours plus dégradées pour le personnel de la production ». L’organisation syndicale pointe une organisation « défaillante » avec un sous-effectif chronique dans tous les métiers et « une dégradation du service rendu aux usager-ère-s ». Selon elle, ces résultats financiers qui atteignent le double de ce qui était budgété révèlent « un problème d’anticipation et de stratégie, notamment du côté de SNCF Voyageurs ».

Malgré ces très bonnes performances, les cheminots et les usagers n’en profiteront sans doute pas. D’une part, parce que 60 % de ces bénéfices devront obligatoirement être reversés au fonds qui sert à financer les travaux du réseau ferroviaire français. D’autre part, parce que SNCF Voyageurs prévoit une hausse importante de ses dépenses pour 2023 : « La hausse prévisionnelle du coût de l’énergie pour les TGV est ainsi de 180 % entre 2022 et 2023. Les autres postes de coûts sont quant à eux en augmentation de 6 % en moyenne, en cohérence avec l’inflation », expliquait-elle le 18 novembre dernier.

Aussi, à partir du 10 janvier prochain, le prix moyen du billet payé par les voyageurs augmentera-t-il "uniquement" de 5 %. « Si SNCF Voyageurs répercutait sur ses prix l’intégralité de l’augmentation de ces coûts, l’augmentation des prix devrait être de près de 13 % en 2023 », explique l’entreprise.

La vente d’Akiem a permis de récolter 800 millions d’euros de plus

Sud-Rail précise qu’il faut ajouter à ces 2,2 milliards de bénéfices le montant de la cession de Akiem, une filiale spécialisée dans la location de locomotives. Cette dernière détenue avec l’allemand DWS a été vendue à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). La transaction, officiellement finalisée le 9 décembre dernier, a permis au groupe SNCF de récupérer 800 millions d’euros.

« C’est inédit, historique, plus de 40 milliards de chiffre d’affaires aussi ! », lâche le syndicat. Invitée par Le Parisien à réagir sur ses bénéfices, l’entreprise a simplement répondu : « Le groupe SNCF ne confirme aucun chiffre. Les résultats pour 2022 seront présentés en février prochain. »

