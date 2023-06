La consigne du verre bientôt obligatoire dans les supermarchés

En bref — Quotidien

C’est un retour inattendu. La consigne sur les emballages alimentaires en verre devrait être mise en place « d’ici à deux ans », a annoncé Bérangère Couillard, la secrétaire d’État chargée de l’écologie, le 22 juin. Après un temps d’expérimentation en 2024, avec des distributeurs volontaires, les supermarchés auront l’obligation de récupérer les bouteilles, pots et autres bocaux en verre. En outre, un fonds de 50 millions d’euros doit être créé pour inciter les industriels à standardiser leurs contenants en verre, de manière à ce qu’ils soient réutilisables.

Le gouvernement présente le retour de la consigne du verre — disparue depuis les années 60 — comme l’un des « leviers » pour sortir des emballages plastiques à usage unique d’ici à 2040. « Si cette annonce est une excellente nouvelle, pour la planète, ses habitant·es et l’économie française, avec Surfrider Europe, nous attendons avec impatience qu’elle se concrétise ! Un cadre réglementaire contraignant et des financements publics adéquats sont indispensables », a réagi sur Twitter l’association Zero Waste France. Et de préciser que, en plus de l’obligation de la reprise des contenants en verre consignés, et de l’augmentation de la production de ces contenants, il faudra « assurer un financement des structures de lavage ».

