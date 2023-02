En bref — Social

La semaine de quatre jours est bonne pour la santé des humains et des entreprises. C’est ce que suggère une enquête de l’ONG 4 Day Week Global, réalisée en partenariat avec le groupe de réflexion Autonomy et des chercheurs de l’université de Cambridge et du Boston College, publiée ce mardi 21 février.

De juin à décembre 2022, 61 entreprises et 2 900 salariés ont expérimenté la semaine de quatre jours — sans baisse de salaire — au Royaume-Uni. Les secteurs d’activité étaient divers, allant de l’éducation à la finance, en passant par la construction. 66 % des entreprises étudiées comptaient moins de 25 salariés.

Moins de stress et de fatigue

L’essai s’est révélé un succès : 56 entreprises (soit 92 % de celles ayant participé à l’expérience) ont décidé de poursuivre l’expérimentation, et 18 affirment l’avoir définitivement adopté. Aucune entreprise ne dit avoir été pénalisée par cette réduction du temps de travail. Mieux : leurs recettes ont, en moyenne, augmenté de 1,4 %.

C’est du côté du bien-être des salariés que les résultats sont les plus impressionnants. 39 % des employés ont déclaré être moins stressés à l’issue de cette étude, et 71 % ont vu leur « niveau de burn-out » diminuer. Globalement, synthétisent les auteurs, la fatigue, l’anxiété et les problèmes de sommeil des salariés ont diminué, tandis que leur vie sociale, leur forme physique et leur santé mentale s’est améliorée.

Selon le député européen Pierre Larrouturou, la semaine de quatre jours serait également prometteuse en termes de création d’emploi. « On estime que 1,6 million d’emplois peuvent être créés grâce à ce système », a-t-il déclaré dans un entretien avec Politis.