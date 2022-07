Lait bio : peu d’acheteurs et des producteurs en souffrance

En bref — Agriculture

Le prix d’achat du lait bio aux producteurs continue de s’effondrer. Selon les chiffres de FranceAgrimer, le prix est passé de 473 euros pour 1 000 litres en janvier à 399 euros en avril. Surtout le prix du lait bio est passé en dessous de celui du conventionnel, valorisé à 406 euros pour 1 000 litres en avril.

« Les éleveurs et éleveuses engagé·es en circuit bio ressentent un profond malaise et une véritable incompréhension des décisions des principaux collecteurs et transformateurs. Ceux-ci affichent un prix du lait bio en deçà du prix du conventionnel, alors même que le lait est déclassé et valorisé sur le même circuit », dénonce la Confédération paysanne dans un communiqué paru le 6 juillet.

Le syndicat agricole a envoyé un courrier aux principaux collecteurs de lait — Sodiaal, Agrial, Eurial, Lactalis et Laïta — pour contester les prix auxquels ils achètent le lait bio. « C’est une dévalorisation de la bio et la non-reconnaissance des valeurs et du travail des producteur·rices », estime le syndicat.

La chute des prix avait commencé en septembre 2021, à cause d’une forte augmentation de la production de lait bio et aux difficultés de l’écouler. « La consommation n’augmente plus aussi vite que la production », constate la Confédération paysanne. Le pic de production de lait du printemps a accentué la dégringolade. Mais il arrive au pire moment. « Au-delà de cet épisode structurel, les éleveurs et éleveuses laitiers subissent une hausse des charges sans précédent (intrants, énergie) à laquelle s’ajoutent des aléas climatiques de plus en plus violents et répétés », rappelle la Confédération paysanne, qui insiste : « La filière biologique est une filière d’avenir. »

