Le 12 mars, marchons pour la paix et le climat

Tribune — Climat

Le collectif Unis pour le climat et la biodiversité œuvre à engager une vraie mue écologique en France. Il promeut la formation de la coalition la plus large et convergente possible entre citoyens, chercheurs, religieux, entrepreneurs, laboratoires, associations (environnementales, de consommateurs, etc.), syndicats ou partis politiques.

La liste des signataires de cette tribune (à signer ici) se trouve à la fin du texte.

Lundi 28 février a été publié le deuxième volet du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Le premier nous avait rappelé que la trajectoire actuelle du réchauffement climatique nous amène à plus 1,5 °C dès 2030 et possiblement jusqu’à plus de 4 °C à la fin de ce siècle. Ce second volet évalue les risques sans précédent pour la biodiversité et les populations humaines que ce réchauffement entraînera.

Près de la moitié de l’humanité vit dans des territoires très vulnérables au changement climatique : zones côtières, régions menacées par des sécheresses, des pénuries d’eau et des canicules. Il insiste sur les conditions de mise en œuvre d’une politique résiliente qui doit être immédiate, coopérative avec l’ensemble des pays et intégrée, prenant donc en compte l’ensemble des secteurs de la politique et particulièrement les inégalités sociales.

Ce rapport ne doit plus rester sans effets concrets suffisants ! Cette décennie sera déterminante pour infléchir les trajectoires futures. Compte tenu des impacts irrémédiables du dérèglement climatique et de leur aspect cumulatif, les transformations nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les adaptations aux risques non évitables sont à entreprendre dès maintenant.

Ouvrons les yeux ! Nous devons sortir du déni climatique !

Mais aujourd’hui, la guerre en Ukraine nous préoccupe au quotidien. Elle nous rappelle la fragilité de l’état de paix auquel la plupart des peuples européens se sont habitués. Face à la violence et à la tragédie humaine sous nos yeux, il pourrait paraître malvenu de se préoccuper des crises climatiques et de l’érosion de la biodiversité.

Or, les enjeux de climat et de paix sont liés. Et cela à plusieurs titres. Le dérèglement climatique, lui aussi, tue ! Il est déjà, et sera, à la source de nombreux conflits pour l’accès aux ressources. Il rend des régions entières invivables et envoie sur la route des millions de réfugiés à la recherche d’un territoire où pouvoir vivre dignement.

La guerre met en évidence la fragilité et l’inadaptation de notre modèle de développement face aux crises et en particulier notre dépendance aux produits pétroliers. La flambée des prix du gaz et du pétrole, liée à la crise et à la guerre, pèse déjà sur notre pouvoir d’achat. Tout milite pour l’absolue nécessité de sortir de l’addiction aux énergies fossiles : pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour se libérer des régimes autoritaires et belligérants et pour maîtriser les coûts !

La guerre révèle également la vulnérabilité de notre système agroproductiviste, dépendant des importations et des marchés financiers qui alimentent l’envolée actuelle des cours mondiaux des denrées agricoles (blé, maïs, etc.). Le secteur agricole, notamment l’élevage intensif bovin, est de plus un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre.

Faire face aux crises à venir

Pour garantir un climat vivable et la paix, la prise en compte de ces réalités doit nous amener vers une autre stratégie : celle de la souveraineté énergétique et alimentaire, celle de la sobriété énergétique et de la préservation des espaces naturels, celle de la relocalisation des activités.

Il est temps de mettre fin aux politiques court-termistes au profit de quelques-uns. Affronter la question climatique doit se faire en lien avec la justice sociale, l’exigence démocratique et les valeurs humanistes.

Exigeons un embargo sur les produits pétroliers et gaziers russes. C’est une arme économique face à un gouvernement belligérant, c’est un soutien au peuple ukrainien.

Yesterday evening, thousands of people formed a huge peace sign in Budapest’s Heroes’ Square to protest against the invasion of Ukraine and to express their compassion for the innocent victims of the war. via @greenpeaceHU #NoWar pic.twitter.com/kbWRcknHRQ — Greenpeace (@Greenpeace) March 10, 2022

Accueillons tous les réfugiés obligés de fuir des systèmes autocratiques, des zones de guerre, ou des zones devenues invivables par le dérèglement climatique.

Exigeons la mise en œuvre d’une vraie politique de transformation de notre modèle économique pour qu’il puisse faire face aux crises à venir, avec notamment :

un plan massif d’investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans la révolution des mobilités et les énergies renouvelables pour que les surcoûts évidents ne soient pas portés par les seuls consommateurs ;

un plan massif d’investissement dans la transition agricole et la sécurité alimentaire, pour un soutien des agriculteurs et pour une alimentation saine et abordable par tous ;

une politique industrielle de relocalisation des productions des biens de première nécessité ;

une politique de résilience pour adapter nos territoires littoraux et urbains menacés par le dérèglement climatique.

Nous ne pouvons pas attendre cinq ans de plus. Nous appelons tous les citoyens à participer à la prochaine marche climat le 12 mars, dans toutes les villes de France !

Unis pour le climat et la paix !





Premiers signataires (personnalités politiques et de la société civile) :

Nathalie Appéré, maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole

Manon Aubry, députée européenne, présidente du groupe de la gauche au parlement européen, LFI

Gérard Bavant, cosecrétaire départemental, Parti de gauche

François Béchieau, secrétaire national, Mouvement des progressistes

Pascal Boissel, vice-président de l’Union syndicale de la psychiatrie

Alice Brauns, membre fondateur #Unispourleclimat

Alain Coulombel, membre du bureau exécutif d’EELV

Sybille Douvillez, coréférente nationale, Place Publique Jeunes

Jean-Michel Drevon, secrétaire général, Institut de recherches FSU

François Dubreuil, membre fondateur #Unispourleclimat

Olivier Dubuquoy, fondateur ZEA

Olivier Faure, premier secrétaire du PS

Gérard Filoche, porte-parole Gauche démocratique et sociale,

Pablo Flye, coinitiateur Jeunes pour le climat — appel à la grève du 25 mars

Fabienne Grébert, coprésidente du groupe écologiste CR AURA

Anne Hessel, Archipel de l’écologie et des solidarités

Pierre Khalfa, ancien coprésident fondation Copernic

Jean Lafont, cofondateur PEPS

Pascaline Lécorché, secrétaire générale, Place Publique

Pierre Lehembre, président Allons Enfants

Benjamin Lucas, coordinateur national Génération·s

Vincent Liégey, porte-parole Parti pour la décroissance

Benoit Monange, directeur, Fondation de l’Écologie politique

Claire Monod, porte-parole de Convention pour une république écologique, EELV

Aline Mouquet, présidente, Nouvelle donne

Corinne Nassariguin, secrétaire nationale à la coordination, PS

Roland Nivet, porte-parole national, Le Mouvement de la paix

Alain Pagano, responsable à l’écologie, PCF

Béatrice Pinat, Parlement de l’Union populaire, LFI

Jean François Pellissier, Ensemble !

Raymonde Poncet-Monge, sénatrice EÉLV

Aurélien Taché, Député, Les Nouveaux démocrates

Sophie Taillé-Polian, sénatrice Génération·s ;

Patrick Viveret, Archipel Osons les jours heureux

Autres signataires :

Lounes Adjroud, conseiller départemental Hauts-de-Seine, PS

Françoise Alamartine, coresponsable de la commission Transnationale, EELV

Christophe Albertini, membre du conseil éthique Place Publique

Marie Barde

Nicolas Barla, conseiller de la Métropole de Lyon, EELV

Chantal Barthélémy Ruiz, conseillère départementale, Hauts de Seine

Jean-Luc Bennahmias, Place Publique

Yasmina Benbelkacem,

Ylvette Béringuier

Carola Berg

Michel Bock, EELV, ex-conseiller régional

Géraldine Boÿer, membre du Bureau exécutif déléguée à la communication, EELV

Alice Brauns, membre fondateur #Unispourleclimat

Daniel Bruyere, secrétaire fédéral Hauts-de-Seine, PS

Christian Bélinguier, Gauche démocratique et sociale

Michele Canet, Parti socialiste

Rémi Cardon, secrétaire fédéral de la Somme, PS

Hervé Cazassus

Virginie Charriere, secrétaire départementale, EELV Nièvre

Patricia Charton, élue EELV

Marie Colin, admin Unis pour le climat et la biodiversité

Sergio Coronado, militant écologiste

Isabelle Couradin, membre du CA, Convention pour une république écologique

Anne-Gaelle Courty Ahmed, conseillère municipale La Garenne-Colombes, PS

Maxime Couturier, coordinateur régional des jeunes franciliens/nes Place Publique

Jérôme Cucarollo, conseiller départemental EELV de l’Isère

Irène Danièle Schaub Le Foll

Michaël Delafosse, maire de Montpellier, PS

Anaïta David, cocoordinatrice Place Publique Jeunes IDF Place Publique

Alain Delmestre, secrétaire national à la transition énergétique,

Damien Deville, géographe et anthropologue

Alice Dubois, appel des jeunes pour la grève climat du 25 mars

François Dubreuil, membre fondateur #Unispourleclimat

Capucine Edou, porte-parole Génération·s

Thibaud Eychenne, délégué général, Génération-s

Thomas Fagart, secrétaire fédéral au laboratoire des idées Hauts-de-Seine, PS

Francis Feytout, conseiller municipal délégué Bordeaux

Martine FIGARD, EELV

Ewen Forget, Ozactes

Tristan Foveau, secrétaire national à l’écologie, PS

Nicolas Froidure, EÉLV

Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral Hauts-de-Seine, PS

Christelle Gautier, conseillère politique régionale, EELV IDF

Bruno Gavarri, militant écologiste

Rémi Ghezzi, coordinateur pour les élections législatives, Place Publique

Jérôme Gleizes, conseiller de Paris, EELV

Alain Gruenais, secrétaire de groupe local EELV

Denis Guenneau, animateur de l’Archipel de l’écologie et des solidarités

Francine Guillaume

Aurélie Guillemard

Sandrine Hernandez, conseillère régionale, Place Publique

Guénolé Houitte de La Chesnais, appel des jeunes pour la grève climat du 25 mars

Marcel Jacquot, coprésident Agissons pour le climat GTM

Martine Jacquot, Agissons pour le climat GTM

Benjamin Joyeux, conseiller régional AuRA EELV

Lydia Labertrandie, élue conseillère municipale, EELV

Patrick Ladislav, EELV

Christine Ladret, conseillère fédérale EELV

Jean-Noël Lafaille

Fabienne Lafon, EELV

Nathanaël Legeard, conseiller fédéral Bretagne, EELV

Jean-Charles Léon

Denis Louviot, porte-parole de Nouvelle donne

Nicolas le Renard

Florence Lemaire, membre du Conseil politique, Place Publique

Nicole Lozano, référente régionale AURA Nouvelle donne

Marie Luchi, responsable des relations unitaires, Génération·s

François Nicolas, initiateur Bien Vivre à Rezé

Jean Malifaud, cotrésorier fondation Copernic

Éric Mauger

Christophe Mandereau, directeur Aristot Conseil en résilience territoriale

Bernard Martin, membre fondateur Selvel ar mor

Laurent Martin, BER Normandie, EELV

Justine Montariol, appel des jeunes pour la grève climat du 25 mars

Éric Mourey, conseiller fédéral, EELV

Patrick Odiard, coprésident Groupe des élus les écologistes Ville de Lyon

Alizée Ostrowski, délégué de circonscription 94, PS

Bénédicte Pasiecznik, conseillère régionale AURA, EELV,

Dominique Paturel, collectif Démocratie alimentaire

Nathalie Pecqueur

Clément Pecqueux, maire adjoint Génération·s d’Ivry-sur-Seine

Martine Petit, coprésidente Alliance citoyenne pour la transition écologique et sociale

Jean-Baptiste Pegeon, conseiller régional Île-de-France

Sarah Pigeaud, membre du conseil politique de Place Publique, Place Publique

Gilles Pontlevoy, coprésident, Nouvelle donne

Joëlle Rabaglia, membre du CA, Convention pour une république écologique

Monique Rabin, coordinatrice du pôle des élu-es, Place Publique

Lila-Brune Remy, Appel des jeunes pour la grève climat du 25 mars

Nadine Rozel, EELV

Jean-Marie Sauboua, membre du conseil politique, Place Publique

Irène Danièle Schaub Le Foll

Philippe Segers, animateur Archipel de l’écologie et des solidarités

Pauline Ségard, élue Métropole européenne de Lille

Judith SHAN, trésorière, Nous sommes Boulogne

Marie-Jeanne Steff, trésorière, Place publique

Pierre Stoeber, EELV

Angélique Susini, secrétaire de section de Cachan, PS

Carole Tabbagh,

Caroline Tavernier, secrétaire générale adjointe, Place Publique

Joaquim Timoteo, conseiller départemental PS

Claude Touchefeu

Victor Vala, secrétaire de la section de Fresnes, PS

Marine Tondelier, conseillère régionale écologiste des Hauts-de-France

Céline Veron, coréférente 49, Place publique

Grégoire Verrière, conseiller régional Aura, Génération·s

Monique Vervondel-Gaulguet, conseillère politique régionale Champagne-Ardenne, EELV

Jacques Vince

Michel Wilson, conseiller fédéral, EELV

Catherine Wolfrom

Lola Yaiche, coréferente Place Publique jeunes, Place Publique

Rémi Zinck, maire du 4e arrondissement de Lyon

