Sobriété énergétique, la solution oubliée : l’enquête de Reporterre

Enquête — Alternatives

© Émile Loreaux/Reporterre

Le débat sur la politique énergétique se focalise en France sur le choix entre nucléaire et renouvelables. Mais l’enjeu crucial est celui de la consommation énergétique. Et on n’enrayera pas le changement climatique sans une politique déterminée pour économiser l’énergie et transformer nos modes de vie.

Lire l’article ici

© Émile Loreaux/Reporterre

Pourtant indispensables à la transition écologique, les économies d’énergie restent à la marge des politiques publiques françaises. Privilégiant les solutions technologiques, les dirigeants font perdurer la société de gaspillage.

Lire l’article ici

© Émile Loreaux/Reporterre

Difficile de mettre en place une véritable sobriété sans remise en cause de nos modes de vie. Viser plus de profit, acheter toujours plus ou multiplier les publicités qui nous y poussent nuisent aux économies d’énergie.

Lire l’article ici

© Tommy/Reporterre

Habitat, alimentation, transport, vie quotidienne : les pistes sont nombreuses pour intégrer la sobriété énergétique dans notre société. Nous y vivrions bien, voire mieux selon les experts. Voici les scénarios du futur désirable.

Lire l’article ici

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire

Après cet article Tribune — Énergie De la sobriété imposée à la sobriété choisie