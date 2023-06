Le Canada brûle, New York étouffe

Les images sont saisissantes et paraissent tout droit tirées d’un film dystopique : depuis le 7 juin, un brouillard orange enveloppe la ville de New York. L’air est difficilement respirable pour ses 8,5 millions d’habitants. La cause de ce phénomène ? Les feux de forêt qui ravagent le Canada.

Les autorités de New York ont multiplié les messages d’alerte en début de semaine. Des masques ont été distribués. D’après le site IQAir.com, qui surveille les niveaux de pollution à travers la planète, la concentration de micro-particules dans la ville a atteint un niveau quatorze fois plus élevé que les normes de l’Organisation mondiale de la santé. La plupart des activités scolaires et parascolaires en plein air ont été suspendues. Des avions sont restés cloués au sol. La situation devrait s’améliorer nettement d’ici à vingt-quatre heures.

Due to hundreds of uncontrolled wildfires across Canada, New York City looks like a post-apocalyptic hellscape.

If you want a prelude of what the world is going to look like if we do not address man-made climate change — this is it. #ActOnClimate pic.twitter.com/cimHQkDwkZ

