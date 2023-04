Émissions de CO2 : l’Europe vote la taxe carbone

En bref — Europe

Le 18 avril, à l’aube, le Parlement européen a donné son feu vert à l’instauration de la toute première taxe carbone aux frontières au monde. Instrument phare dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce mécanisme consiste à taxer les émissions de CO 2 des produits importés les plus polluants. Ceux-ci seront bientôt soumis à un prélèvement obligatoire s’ils n’ont pas été conçus dans les mêmes conditions environnementales que leurs concurrents européens. Autre objectif sous-jacent : rétablir une concurrence loyale.

Déjà défendu par Jacques Chirac il y a plus de deux décennies, ce dispositif devrait inciter les partenaires commerciaux de l’Europe à la décarbonation. Les principaux produits concernés sont l’acier, le ciment, les engrais, l’aluminium et l’électricité. L’hydrogène et certains produits dérivés, à l’image des écrous et vis, ont été inclus à cette liste au cours des ultimes négociations. L’extension à la chimie organique et aux polymères (les plastiques) n’a cependant pas été retenue. Au total, 55 à 60 % des émissions industrielles de l’UE devraient être couvertes.

Ce dispositif est l’un des textes centraux du Green Deal

Adopté à 487 voix pour, 81 contre et 75 abstentions, ce mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) doit désormais recevoir l’approbation du Conseil. Une formalité avant l’entrée en vigueur définitive de cette taxe, en 2026. Cette « réforme historique pour le climat », comme l’a qualifiée le macroniste Pascal Canfin, président de la commission de l’environnement au Parlement européen, devrait rapporter à l’Union plus de 14 milliards d’euros par an.

Ce dispositif est l’un des textes centraux du Green Deal européen, présenté à l’été 2021. Celui-ci vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Europe d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux atteints en 1990. Sur les 14 propositions législatives constituant ce Pacte vert, 12 ont d’ores et déjà été adoptées, ou sont en passe de l’être.

