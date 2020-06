Le conseil d’administration de Polytechnique valide un projet de centre de recherche de Total

Le conseil d’administration de Polytechnique a validé, jeudi 25 juin, l’implantation d’un centre d’innovation et de recherche de Total à proximité de l’école, sur le plateau de Saclay (Essonne). En raison de la mobilisation contre ce projet, l’emplacement prévu a été modifié pour que l’immeuble soit situé sur une parcelle de terrain appartenant à l’établissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay, et non plus à l’école militaire.

Dans ce bâtiment de 10.000 m² doit être installé un centre d’innovation et de recherche dans le domaine des énergies bas carbone, où travailleront quelque 250 salariés de Total et où les étudiants pourront être accueillis, dans des lieux de vie ou des salles de travail. Depuis plusieurs mois, des élèves et anciens élèves, mais aussi des professeurs de l’X ou encore des députés avaient exprimé leur opposition et leurs réserves à l’égard de ce projet. Ils appelaient à préserver les principes « de neutralité et d’indépendance » de l’X et des futurs décideurs qu’elle forme, par rapport aux groupes industriels privés.

Source : Le Monde