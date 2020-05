Le déconfinement pourrait entraîner une surconsommation de plastique à usage unique

À la lecture des recommandations du ministère du Travail sur le déconfinement, l’association No Plastic In My Sea a dénoncé jeudi 7 mai « un décalage entre la recommandation globale (centrée sur un socle de mesures barrière et de « distanciation ») et certaines fiches métier qui systématisent le recours au plastique et à l’usage unique sans raisons explicites ».

Hors des recommandations générales, le ministère a en effet publié des fiches spécifiques. Ainsi, la fiche vestiaires, locaux sociaux et locaux fumeurs maintient l’accès aux distributeurs, micro-ondes et réfrigérateurs (avec un affichage pour inciter au lavage des mains et au nettoyage) mais recommande de suspendre l’utilisation des fontaines à eau et de distribuer des bouteilles. « Paradoxalement, elle indique que chacun peut être invité à venir avec sa gourde », a constaté l’association, qui privilégie cette option.

De plus, « s’il parait nécessaire de sécuriser les matériels utilisés par plusieurs personnes, certaines fiches prévoient de nombreuses protections à usage unique, une plastification de documents papier et évoquent des parois en plastique entre les postes (centres d’appel) sans rappeler que le risque de persistance du Covid sur le plastique peut être de 7 jours », a rappelé l’association, en se référant à une étude publiée dans le Lancet.