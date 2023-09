Le glyphosate contamine largement les eaux européennes

En bref — Pesticides

Le constat n’est pas nouveau, mais à nouveau confirmé : les eaux de surface européennes sont largement contaminées par le glyphosate ou la substance issue de sa dégradation (son métabolite), l’AMPA. Un rapport publié ce mardi 5 septembre par l’ONG Pesticide action network (PAN Europe) et le groupe des Verts au parlement européen vient le rappeler.

Dans le détail, 28 échantillons d’eau ont été prélevés dans 23 petites, moyennes et grandes rivières et 5 lacs de 12 pays de l’Union européenne. En France, trois cours d’eau dont l’Oise ont été examinés. Au final, du glyphosate ou de l’AMPA ont été détectés dans 17 des échantillons issus des cours d’eau. Ceux provenant des lacs n’ont pas montré de trace de l’herbicide le plus utilisé dans le monde.

Sur les 12 pays étudiés, 11 ont des eaux dans lesquelles on peut trouver du glyphosate ou son métabolite. Seule la Slovénie, où un seul échantillon a été prélevé, est exempt de la substance.

Des concentrations très élevées

Surtout, les concentrations trouvées sont dans certains cas très élevées. « Cinq échantillons d’eau collectés en Autriche, en Espagne, en Pologne et au Portugal contenaient du glyphosate à des niveaux qui les rendraient impropres à la consommation humaine. Un échantillon au Portugal contenait 3 µg/L, soit 30 fois la limite pour l’eau potable », s’émeut ainsi l’association Générations Futures, branche française de PAN Europe. « La concentration la plus élevée mesurée était de 3,9 µg/L pour l’AMPA en Pologne », ajoute-t-elle.

Ces résultats rappellent les conséquences de l’usage massif de l’herbicide sur la biodiversité. Le glyphosate est classé toxique pour les organismes aquatiques.

« Il a été démontré que même de faibles niveaux de glyphosate ont un impact sur la croissance et le développement d’espèces aquatiques clés, depuis les plantes et algues jusqu’aux poissons et amphibiens », souligne Générations futures.

Alors que les États européens doivent voter mi-octobre pour prolonger l’autorisation du glyphosate, PAN Europe et Générations Futures les appellent plutôt à progressivement l’interdire.

