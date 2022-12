Bataille autour de l’emballage plastique des fruits et légumes

En bref — Quotidien

La pression des industriels du plastique va-t-elle se retourner contre eux ? Le 9 décembre dernier, la filière fruits et légumes a obtenu devant le Conseil d’État l’annulation du décret qui leur interdisait depuis le 1er janvier 2022 d’utiliser du plastique pour emballer leurs produits. Le texte a été retoqué parce qu’entaché d’illégalité : il allait au-delà de la loi en raison d’une mise en œuvre progressive de l’interdiction et d’une liste d’exemptions incluant à tort des fruits et légumes ne présentant pas de risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Une victoire de courte durée pour les industriels, puisque le gouvernement propose un nouveau texte, soumis à consultation publique, qui se veut plus ferme.

Consterné par la situation : nous ne céderons jamais face à ceux qui se moquent de l’urgence climatique tout en imposant des conditions insupportables pour les producteurs. Un nouvel arrêté, plus ferme encore, est déjà en cours de rédaction. https://t.co/hODV1cC3jk — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) December 9, 2022

Dans cette nouvelle version, la liste des fruits et légumes exemptés en raison de leur fragilité est beaucoup plus restreinte. Ce que saluent les associations Zero Waste France et Surfrider, tout en regrettant que « les champignons et endives figurent parmi les légumes autorisés à la vente sous plastique ». La consultation publique est ouverte jusqu’au 12 janvier prochain.

