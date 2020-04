Le sud-ouest des Etats-Unis s’achemine vers une sécheresse majeure et durable

Alors que l’ouest des États-Unis et le nord du Mexique subissent une série de plus en plus longue d’années de sécheresse depuis 2000, les scientifiques avertissent depuis quelque temps que le changement climatique pourrait pousser la région vers une sécheresse extrême à long terme, pire que toutes celles qui ont été enregistrées dans l’histoire. Selon une nouvelle étude parue dans Science le 17 avril, le moment est venu : une méga-sécheresse aussi grave, voire pire, que tout ce que l’on connaît depuis la préhistoire est très probablement en cours. L’étude est basée sur des observations météorologiques modernes, sur l’analyse de 1.200 ans de données sur les cernes des arbres et sur des dizaines de modèles climatiques.

« Nous ne regardons plus des projections, mais la situation actuelle. Nous avons maintenant suffisamment d’observations de la sécheresse actuelle et des enregistrements des sécheresses passées pour dire que nous sommes sur la même trajectoire que les pires sécheresses historiques », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Park Williams, bioclimatologue à l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université de Columbia..

Les observations modernes fiables ne datent que d’environ 1900, mais les cernes des arbres ont permis aux scientifiques de déduire l’humidité annuelle du sol pendant des siècles avant que l’homme ne commence à influencer le climat. Entre autres choses, des recherches antérieures ont établi un lien entre les sécheresses catastrophiques d’origine naturelle enregistrées dans les cernes des arbres et les bouleversements des civilisations indigènes de l’époque médiévale dans le sud-ouest des Etats-Unis. La nouvelle étude couvre une zone qui s’étend sur neuf États américains, de l’Oregon et du Montana à la Californie et au Nouveau-Mexique, en passant par une partie du nord du Mexique.

Les régions du sud-ouest de l’Amérique du Nord ont été touchées par la sécheresse au début des années 2000 ; les couleurs foncées sont plus intenses. L’encadré jaune indique la zone d’étude.

En utilisant les cernes de plusieurs milliers d’arbres, les chercheurs ont dressé la carte de dizaines de sécheresses dans la région, à partir de l’an 800. Quatre d’entre elles se distinguent comme des « méga-sécheresses », dont l’aridité extrême a duré des décennies : la fin des années 800, le milieu des années 1100, les années 1200 et la fin des années 1500. Après 1600, il y a eu d’autres sécheresses, mais aucune à cette échelle.

L’équipe a ensuite comparé les anciennes méga-sécheresses aux relevés d’humidité du sol calculés à partir des observations météorologiques des 19 années de 2000 à 2018. Leur conclusion : en comparaison avec les pires augmentations sur 19 ans des épisodes précédents, la sécheresse actuelle surpasse déjà les trois premières. La quatrième, qui s’est étendue de 1575 à 1603, a peut-être été la pire de toutes - mais la différence est suffisamment faible pour se situer dans la fourchette d’incertitude. En outre, la sécheresse actuelle touche des zones plus vastes et plus régulièrement que toutes les précédentes - une empreinte du réchauffement climatique, selon les chercheurs. Toutes les anciennes sécheresses ont duré plus de 19 ans - celle qui a débuté dans les années 1200 a duré près d’un siècle - mais toutes ont commencé sur un chemin similaire à celui qui se présente aujourd’hui, disent-ils.

La nature a été le moteur de ces anciennes sécheresses et joue encore un rôle important aujourd’hui. Une étude menée l’année dernière par Nathan Steiger, de Lamont, a montré que, entre autres choses, les conditions périodiques exceptionnellement fraîches qui régnaient sur l’océan Pacifique tropical (communément appelé La Niña) lors des précédentes méga-sécheresses ont repoussé les trajectoires des tempêtes plus au nord et ont privé la région de précipitations. Ces conditions, et peut-être d’autres facteurs naturels, semblent avoir également réduit les précipitations ces dernières années. Cependant, avec le réchauffement climatique, les auteurs affirment que les températures moyennes depuis 2000 ont été dépassées de 1,2 degrés C par rapport à ce qu’elles auraient été autrement. L’air chaud ayant tendance à retenir plus d’humidité, celle-ci est extraite du sol. Cela a intensifié l’assèchement des sols déjà privés de précipitations.

Variation de l’humidité des sols dans le sud-ouest de l’Amérique du Nord, 800-2018. La ligne centrale horizontale droite indique l’humidité moyenne ; la ligne bleue en bas indique la moyenne 2000-2018. Les barres vertes indiquent les périodes anormalement humides, les roses les périodes anormalement sèches. La ligne rouge d’humidité fluctuante est basée sur les données des cercles d’arbres jusqu’à ce qu’elle se convertisse en bleu au début des observations modernes.

Au total, les chercheurs affirment que la hausse des températures est responsable d’environ la moitié du rythme et de la gravité de la sécheresse actuelle. Si l’on soustrait ce réchauffement global de l’équation, la sécheresse actuelle se classerait au 11e rang des pires détections - mauvaise, mais loin de ce qu’elle est devenue.

« Peu importe qu’il s’agisse exactement de la pire sécheresse jamais enregistrée », a déclaré le coauteur Benjamin Cook, qui est affilié à Lamont et à l’Institut Goddard pour les études spatiales. « Ce qui importe, c’est qu’elle a été rendue bien pire qu’elle ne l’aurait été à cause du changement climatique ». Comme les températures devraient continuer à augmenter, il est probable que la sécheresse se poursuivra.

Alors que 2019 a été une année relativement humide, laissant espérer que les choses se calment, les premières indications montrent que 2020 est déjà sur la voie d’une reprise de l’aridité.

« Il n’y a aucune raison de croire que le type de variabilité naturelle documentée dans les archives paléoclimatiques ne se poursuivra pas à l’avenir, mais la différence est que les sécheresses se produiront sous des températures plus chaudes », a déclaré Connie Woodhouse, une climatologue de l’Université de l’Arizona qui n’a pas participé à l’étude. « Ces conditions plus chaudes exacerberont les sécheresses, les rendant plus graves, plus longues et plus étendues qu’elles ne l’auraient été autrement ».

Source : State of the planete. Earth institute/Columbia university

Photo : Youtube