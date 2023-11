Le syndicaliste Charles Piaget, figure de la lutte des Lip, est mort

Le syndicaliste Charles Piaget est mort samedi 4 novembre, à l’âge de 95 ans. Il s’était fait connaître pour avoir mené la mobilisation contre la fermeture de la manufacture de montres Lip, à Besançon, entre 1973 et 1976. Cette dernière avait engagé des dizaines de milliers de personnes à travers la France et l’Europe, avec pour point culminant la grande marche Lip du 29 septembre 1973.

Organisés en autogestion jusqu’à un accord de réembauche au printemps 1974, les « Lip » firent face à autre dépôt de bilan en 1976 et se mobilisèrent pour la création d’une Scop en 1977, active jusqu’au milieu des années 1980. « On nous demandait toujours : mais comment faites-vous pour vous entendre si bien ? Quel est votre truc ? Mais il n’y a pas de truc, avait souri Charles Piaget à la première rencontre Reporterre de 2013 consacrée au lien entre écologie et travail, où il a témoigné de son expérience aux côtés de Pierre Rabhi. On avait surtout quinze ans d’expérience commune qui nous ont permis de créer un collectif. »

Reporterre présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

