Législatives : une pétition appelle à une « union des gauches et de l’écologie »

Une pétition citoyenne lancée le 12 avril exige « l’union des gauches et de l’écologie dès le premier tour » des législatives qui auront lieu le dimanche 12 juin prochain. Elle a été signée par plus de 2 000 personnes à l’heure où nous écrivons ces lignes.

À l’origine de cette initiative : Franck Pupunat. Fondateur du mouvement Utopia — qui cherche à faire travailler ensemble des militants de différents partis de gauche — il dit à Reporterre souhaiter que les candidats se réunissent pour entamer les négociations :

« En vue du risque important de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, de l’urgence climatique et de la détresse sociale de centaines de milliers de personnes, il est nécessaire que les citoyens fassent pression pour convaincre les partis de gauche et d’écologie de se mettre d’accord sur les modalités d’une union possible. Je pense qu’il s’agit de l’unique solution pour espérer gagner les législatives au premier tour. »

La France insoumise a assuré le 13 avril être favorable à des discussions avec les autres partis de gauche, à condition que « le regroupement se fasse autour du programme porté par Jean-Luc Mélenchon » à la proportionnelle des résultats du premier tour, selon l’eurodéputé LFI Manuel Bompard.

