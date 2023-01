Les Français consomment moins d’électricité

En bref — Énergie

La consommation d’électricité en France a baissé de 8,5 % ces quatre dernières semaines, par rapport à la moyenne des années 2014-2019 sur la même période. Ce chiffre a été dévoilé par RTE, le Réseau de transport d’électricité, mercredi 18 janvier.

Il est corrigé des effets possibles de la météo. Ainsi, cette baisse est bien due à une diminution de la consommation des ménages, des entreprises et de l’industrie. RTE l’attribue aux « campagnes de sensibilisation sur les économies d’énergie » et au contexte économique. Face à l’inflation, même protégés par le bouclier tarifaire, les Français ont diminué leur consommation. Il y a aussi eu « des optimisations voire des arrêts de production dans le secteur industriel », note RTE.

« La France est mieux préparée à faire face aux situations de tension »

Le gestionnaire du réseau électrique français fait une mise à jour de ses prévisions pour le système électrique tous les mois. En septembre, il avait placé « la sécurité d’approvisionnement électrique sous forte vigilance ». RTE estime désormais que « avec une consommation plus basse, une production d’électricité en hausse, des stocks hydrauliques et gaziers bien remplis et un système d’échanges avec les pays voisins parfaitement fonctionnel, la France est mieux préparée à faire face aux situations de tension ».

RTE estime que la priorité est « désormais à préparer la sortie de l’hiver ainsi que le suivant ». Il invite au « maintien des efforts engagés sur les économies d’énergie ». Et relève néanmoins que « la production nucléaire demeure très en-deçà des références historiques : cela n’autorise aucun retard dans la maintenance classique ou les travaux en cours ou programmés sur les réacteurs affectés par le phénomène de corrosion ».

