Les Soulèvements de la Terre appellent à un rassemblement jeudi 30 mars

Alors que le ministre de l’Intérieur a annoncé le 28 mars la dissolution prochaine des Soulèvements de la Terre, l’un des collectifs organisateurs de la manifestation contre la mégabassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) les 25 et 26 mars, ce dernier appelle à se rassembler jeudi 30 mars, à 19 heures, devant les préfectures du pays. Objectif : soutenir les deux manifestants dans le coma, les blessées et blessés de Sainte-Soline et le mouvement contre la réforme des retraites. Ils réclament également la dissolution de la Brav-M, dont la pétition publiée sur la plateforme de l’Assemblée nationale a atteint plus de 148 000 signatures. Ils demandent également la fin des grenades GM2.

Durant la mobilisation, des lanceurs de balles de défense ont en effet été utilisés. Une information que Gérald Darmanin a été forcé de reconnaître. « Les ordres n’ont pas été totalement respectés. Il y a eu deux lanceurs de LBD sur les quads, c’est totalement proscrit, ces gendarmes seront suspendus », a-t-il été obligé d’admettre comme le rapporte La Nouvelle République.

« La brutalité concomitante de la réponse d’État à la poursuite du mouvement des retraites et à la mobilisation de Sainte-Soline est en train de marquer au fer rouge l’histoire du pays », estime le communiqué de presse des Soulèvements de la Terre.

Plus de 30 000 personnes se sont mobilisées contre la mégabassine de Sainte-Soline le samedi 25 mars. « Si depuis un an et demi, ces foules grandissantes ne se contentent plus de défiler, mais recherchent des gestes ad hoc pour freiner concrètement certains chantiers, pour empêcher le pillage de l’eau ou des terres, c’est bien parce qu’il y a une urgence vitale à agir. Et ce sentiment d’urgence ne fera qu’augmenter tant que l’on continuera à construire dans ce pays des infrastructures dont les conséquences sont telles qu’elles incarnent une violence écologique et sociale qui n’est plus aujourd’hui tolérable. »

