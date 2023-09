Les cigarettes électroniques jetables bientôt interdites

En bref — Santé

La « puff » au goût de fraise, marshmallow ou chocolat, c’est terminé. La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé l’interdiction des cigarettes électroniques jetables le 3 septembre lors d’une interview sur RTL. Cette décision sera intégrée dans le nouveau plan national de lutte contre le tabagisme.

« Elles donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. On peut dire que ce n’est pas de la nicotine, mais c’est un réflexe et un geste auquel les jeunes s’habituent. C’est comme ça qu’ils vont vers le tabagisme », a-t-elle déclaré.

Cette annonce n’est pas surprenante et Reporterre vous en parlait déjà en mars 2023. Un collectif d’une vingtaine de personnalités (médecins, tabacologues et écologistes) avait ensuite alerté sur le « fléau environnemental et sanitaire » que représente la cigarette électronique jetable dans une tribune au Monde. En mai, le ministre de la Santé François Braun s’est lui aussi déclaré favorable à cette interdiction.

Apparues sur le marché en septembre 2021, les cigarettes électroniques jetables peuvent contenir jusqu’à 50mg/ml de sels de nicotine, selon le Comité national contre le tabagisme. Pour Loïc Josserand, médecin président de l’Alliance contre le tabac interrogé sur France Info, « c’est une épidémie pédiatrique ».

Côté environnemental, les cigarettes électroniques contiennent du plastique et des batteries non amovibles au lithium qui représentent « un danger immédiat et à long terme pour notre environnement », soulignait une étude de l’Alliance contre le tabac, publiée le 25 octobre 2022.

