Les courants océaniques profonds ralentissent plus vite que prévu

En bref — Mers et océans

Le ralentissement des courants océaniques profonds, causé par la fonte des glaces de l’Antarctique, est plus rapide que prévu. Voici le résultat d’une étude dévoilée le 25 mai dans la revue Nature. Jusqu’alors, les scientifiques estimaient que cette circulation ne ralentirait de 40 % que d’ici à 2050. Or, les derniers résultats, basés sur des mesures de terrain dans le bassin antarctique australien, couplées à un volet de modélisation informatique, sont plus alarmants que prévu : le processus a en fait déjà ralenti de 30 % entre les années 1990 et 2010.

Les océans sont un régulateur crucial du climat absorbant de larges quantités du carbone. L’océan profond de l’Antarctique agit, lui, comme une « pompe » des courants océaniques : c’est-à-dire qu’il capte la chaleur et le dioxyde de carbone, qui sont ensuite entraînés vers les abysses. Ainsi, les implications de ce ralentissement sont multiples. En ralentissant, moins de dioxyde de carbone et de chaleur sont « pompés ». Ce qui a pour effet d’accélérer le réchauffement climatique.

L’étude montre aussi que les taux d’oxygène atteignant l’océan profond a diminué, ce qui pourrait pousser les animaux des profondeurs à se réfugier dans d’autres régions ou à adapter leur comportement.

