Les décrocheurs de portraits de Macron : douze militants libérés après 24 h de garde à vue

« Emmanuel Macron a décidé de maintenir les élections municipales, alors nous nous devions d’occuper ce créneau politique pour faire le bilan de sa politique et de son inaction écologique , a déclaré Anne-Sophie Trujillo, décrocheuse de portraits et membre d’ANV-COP21. Hier soir, le président a parlé de mesures de rupture, alors on les attend. Il faut sortir du blabla gouvernemental. »

Des prises de parole qui ont donc été largement entravées par la présence de la police. Outre les scientifiques, plusieurs activistes dont Fanny Delahalle, décrocheuse lyonnaise, Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac, et Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Un rassemblement de soutien s’est spontanément organisé devant le commissariat du 5 e arrondissement où se trouvaient M me Trouvé et M. Gaiji. En fin d’après-midi, lors de la dernière action, la Gilet jaune Priscillia Ludowski a elle aussi été emmenée au commissariat. Plusieurs ont été interpellés au moment-même où ils brandissaient un portrait.

Plus tôt dans la matinée, la vingtaine de militants présents a été nassée par la police à l’entrée de la rue de Suresnes, près de la place de la Madeleine. Dans la nasse, trois portraits d’Emmanuel Macron ont été dévoilés, tête à l’envers. D’autres groupes ont mené des actions similaires à proximité de l’Élysée. Ainsi, des soignants mobilisés du collectif Inter-Urgences ont également récupéré un portrait de Macron. « Toute la journée, de nombreuses personnalités [se sont relayées] à différents points autour de l’Élysée pour passer en revue les différentes facettes du bilan d’Emmanuel Macron et de sa majorité LREM » , a déclaré ANV-COP21 dans un communiqué. Parmi elles, la sociologue Monique Pinçon-Charlot, la Gilet Jaune Priscillia Ludosky, la fondatrice du Front des mères, Fatima Ouassak. Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne et éleveur dans le Jura a ainsi réclamé « des actes pour le monde paysan, pour changer les pratiques du monde agricole, répondre aux enjeux sociétaux et climatiques de demain. Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur, il a signé le Ceta [accord de libre-échange avec le Canada]. »

Peu après 11 h, trois scientifiques signataires de l’appel à la désobéissance civile publié en février ont pris la parole : « Dans son discours sur le coronavirus, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs fois les alertes des scientifiques : en matière de climat et d’effondrement de la biodiversité, cela fait des années qu’elles existent » , s’est exprimé l’épidémiologiste Kévin Jean. « Le gouvernement a sciemment ignoré ces alertes , a-t-il dénoncé. Le Haut conseil pour le climat l’a épinglé, et en janvier le gouvernement a quand même revu à la hausse ses émissions de gaz effet de serre pour les prochaines années. Il continue aussi de promouvoir des technologies énergivores et superflues, comme la 5G . Emmanuel Macron est à l’opposé de ses beaux discours. » Avec lui, un sociologue et un astrophysicien — Milan Bouchet-Valat [ 1 ] et Jérôme Guilet — ont reçu des portraits réquisitionnés de Macron. C’est le moment qu’ont choisi les gendarmes pour interpeller les trois scientifiques, qui ont été emmenés dans un fourgon.

