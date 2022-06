Les émissions européennes ont atteint leur niveau le plus bas en 2020

En bref — Climat

Bonne nouvelle, les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne (UE) ont diminué de 11 % entre 2019 et 2020. « Cette réduction a été la plus importante dans l’UE depuis 1990 et les émissions totales de gaz à effet de serre ont atteint leur plus bas niveau depuis 1990 », s’est félicitée l’Agence européenne pour l’environnement dans une note publiée le 31 mai.

L’Union européenne s’était engagée à baisser de 20 % d’émissions en 2020 par rapport au niveau de 1990. Objectif atteint, donc : la baisse globale des émissions en 2020 a été de 34 % (par rapport à 1990), soit 1,94 milliard de tonnes d’équivalent CO₂.

Principaux facteurs de cette réduction, le déploiement des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique, ou encore la baisse de la demande de chauffage due à des hivers plus chauds en Europe. « L’effet de la récession économique de 2020 déclenchée par les confinements a également eu un impact substantiel sur la réduction des émissions en 2020 », rappelle l’Agence européenne, citant notamment la chute du trafic aérien. Deux secteurs n’ont pas vu leurs émissions régresser : celui des transports et celui de la réfrigération et de la climatisation.

Cependant, le bilan carbone du continent européen pourrait être bien plus lourd, à cause de nos « émissions importées » : la pollution émise par les smartphones, les voitures ou les frigos fabriqués ailleurs n’est ainsi pas prise en compte. Ces émissions, non comptabilisées, « représenteraient la moitié des émissions de la France », estimait Corinne Le Quéré, la présidente du Haut Conseil pour le climat, interrogée par Reporterre en 2020.

