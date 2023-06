Les glaciers de l’Himalaya vont perdre 80 % de leur volume

En bref — Climat

Les glaciers de l’Himalaya et de l’Hindou Kouch disparaissent à un rythme sans précédent. Entre 2011 et 2020, les glaciers de cette région montagneuse ont fondu 65 % plus vite que lors de la décennie précédente, révèle une étude scientifique publiée le 20 juin par le Centre international de développement intégré de la montagne (Icimod) – une ONG basée au Népal. La raison de cette situation dramatique : le changement climatique.

Et le pire est à venir. D’après cette étude, si nous continuons à émettre autant de gaz à effet de serre qu’aujourd’hui – ce qui nous mène vers un réchauffement mondial de près de 3 °C par rapport à l’ère préindustrielle – les glaciers pourraient perdre entre 55 et 80 % de leur volume actuel d’ici à 2100 (par rapport à 2015). « Chaque petite augmentation aura des répercussions considérables, et nous devons vraiment, vraiment, travailler à l’atténuation du changement climatique », a déclaré Philippus Wester, l’auteur principal de l’étude.

Cette région contient de gigantesques réserves de glace, et alimente une dizaine de rivières majeures. Elle est actuellement une source d’eau cruciale pour près de 2 milliards de personnes en Asie – qu’elles habitent dans les territoires montagneux ou dans les vallées en contrebas.

