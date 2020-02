Pour faire connaître leurs combats au plus grand nombre, les organisateurs ont prévu un « Village des luttes » , dans le centre de Nantes. Trois cortèges partant de différents endroits de la ville y convergeront dans l’après-midi. Le rassemblement se veut festif, avec chars, masques et déguisements. Une actions de « blocage symbolique et artistique » dans un lieu tenu secret devrait égayer l’après-midi. Les manifestants espèrent être le plus nombreux possible. « Tout dépendra de la météo... » , glisse une personne de l’organisation. « On devrait être au moins 2.500 » , espère une autre. Sur Facebook, environ 3.900 personnes avaient fait part de leur intérêt vendredi matin. « Il n’y a pas d’objectif chiffré, le plus important, c’est les liens qu’on est train de créer entre nous » , estime une autre. A priori , ce premier événement devrait être suivi d’autres actions de convergence dans les prochains mois.

« Notre association a été créée dans le but de soutenir les projets actuels sur la Zad, mais aussi de lutter contre les Grands projets inutiles et imposées . C’est dans notre ADN de participer à de tels rassemblements » , explique une membre fondatrice, Dominique Le Lay. NDDL Poursuivre Ensemble compte plusieurs centaines d’adhérents, engagés à lutter depuis des années contre l’aéroport... « et son monde » . « Au-delà des grands projets, il faut lutter contre tous les petits projets qui, mis bout à bout, ont en commun d’accaparer des terres et d’être peu démocratiques. Il y a beaucoup de copinage dans ces projets. La population est peu ou pas consultée. Il faut que les dominants arrêtent de considérer que le bien commun leur appartient » , argumente Alex, militant à Extinction Rebellion .

Nantes, c’est aussi une ville des luttes, à proximité de Notre-Dame-des-Landes , de la ZAD et du projet d’aéroport abandonné. « La réputation de la ville n’est pas volée. Ici, il y a plus de militantisme. Des gens viennent de Paris pour manifester à Nantes, parce que c’est Nantes » , observe Vie, qui a habité à Lille avant de venir s’engager dans la région. « L’ouest de la France a cristallisé ces dernières années des luttes très dynamiques. Le terrain est fertile. Cela nous semble intéressant de rejoindre cette cohésion » , confirme Charles, du collectif Désobéissance écolo Paris , présent à la manifestation. Notre-Dame-des-Landes peut apparaître pour certains comme un symbole de lutte victorieuse. Mais pour de nombreux ex-zadistes, cela reste aussi et surtout les expulsions de 2018 , quand les bulldozers ont violemment balayé potagers, cabanes et projets de vie alternatifs. Et les vifs débats sur « l’après » , qui ont animé différents groupe d’opposants à la suite de l’annonce de l’abandon du projet d’aéroport, ont laissé leurs traces. « Il faut recréer tout le maillage qui a été créé entre différents comités locaux de différentes régions » , affirme Loïc.

Ce samedi, un cortège doit partir de la Carrière Misery, à l’ouest de Nantes. Sur cet ancien terrain vague, où plantes et humains ont évolué librement pendant des années, la ville a passé un coup de bulldozer et implanté un jardin avec cascade artificielle et plantes exotiques. Elle prévoit d’installer une attraction appelée « l’Arbre aux Hérons » de la compagnie La Machine. Ce projet de plusieurs dizaines de millions d’euros fait grincer des dents localement. Ses opposants regrettent qu’un tel investissement serve à attirer des touristes plutôt de la culture et du lien social.

Les terres non-artificialisées sont précieuses : elles garantissent la biodiversité, l’absorption des crues et stockent du carbone. Pourtant, de nombreux projets dédiés aux loisirs, à l’industrie et aux commerces les grignotent un peu plus chaque jour. Dans l’ouest de la France, ce sont par exemple deux autoroutes à péage à l’est de Rouen , des poulaillers géants dans le Morbihan , une zone industrielle le long de la Loire, un surf park près de Saint-Nazaire, un port de plaisance à Brétignolles-sur-mer ou encore des bassines de rétention d’eau dans le marais poitevin. Contre cette « bétonisation » , les collectifs locaux ont décidé d’unir leurs forces. Ils défileront ce samedi 29 février à Nantes (Loire-Atlantique) lors d’une manifestation « carnavalesque » , dans le but de faire « le plus de bruit possible » .

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.