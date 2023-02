Les nuages de sable du Sahara sont de retour, et la pollution avec

En bref — Pollutions

D’où vient ce ciel rouge-orangé, légèrement brumeux ? Probablement du nuage de sable et de poussières en provenance du Sahara qui traverse la France ces 21 et 22 février, comme l’a expliqué le service Copernicus pour la surveillance de l’atmosphère dans un article mardi 21 février. Transporté par les vents de Calima, un vent d’Est chaud venant du Sahara, il a commencé par survoler les Canaries et l’Espagne et poursuivra sa route vers les parties centrale et orientale de l’Europe dans les prochains jours.

Ce nuage n’est pas sans conséquences pour la santé humaine. Il s’accompagne en effet de concentrations accrues de PM10, ces particules ultrafines particulièrement dangereuses pour les poumons. Autre effet néfaste, « l’aggravation des allergies en raison des irritants contenus dans la poussière », indique Copernicus. Les personnes vulnérables devront éviter de passer trop de temps à l’extérieur ou se masquer la bouche et le nez en cas de sortie, explique Météo France, même si les concentrations de ce mercredi 22 janvier devraient être moins importantes que celles de l’an dernier.

Lire aussi : Le sable du Sahara, mauvais pour l’air et le climat

Les particules de poussière atmosphérique peuvent également avoir des effets sur la production électrique, en déviant le rayonnement solaire et en réduisant la production d’énergie solaire.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Pollutions La France en plein pic de pollution aux particules fines

Précisions Photo : Twitter / Clément87270 Commentaires