En bref — Énergie

Les scénarios de décarbonation projetés par plusieurs géants du pétrole et du gaz sont « incompatibles » avec les objectifs de l’Accord de Paris [1], selon une étude dévoilée le 16 août dans Nature Communications, relayée par le média Connaissance des énergies.

Cette étude consiste en une analyse, par une équipe internationale d’experts, de six scénarios d’émissions de trois géants européens de l’énergie : Equinor, BP et Shell. Elle conclut que le scénario imaginé par Shell, surnommé Sky, s’il était respecté à la lettre, conduirait à un réchauffement de 1,81 °C d’ici 2069 ; Rapid, celui de BP, à 1,73 °C d’ici 2058 ; et celui d’Equinor, Rebalance, à 1,73 °C d’ici 2060.

« La plupart des scénarios que nous avons analysés sont incompatibles avec l’Accord de Paris, car ils ne parviennent pas à limiter le réchauffement à "bien moins de 2 °C" et dépasseraient largement la limite de 1,5 °C », a déclaré à l’AFP Robert Brecha, du groupe de réflexion Climate Analytics, coauteur principal de l’étude.

Notes [1] Avec cet accord conclu et promulgué en 2015, les nations du monde entier se sont engagées à limiter le réchauffement de la planète à un niveau « bien inférieur » à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, voire 1,5 °C si possible. Commentaires