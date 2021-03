Loi Climat : François Hollande estime qu’il faut prendre des mesures « beaucoup plus fortes »

Durée de lecture : 1 minute

L’ancien président de la République François Hollande était invité, lundi 8 mars, par le journaliste Samuel Etienne sur sa chaîne Twitch (une plateforme en ligne de vidéos en direct) pour échanger avec les internautes. Entre des questions sur la gestion de la crise sanitaire et ses souvenirs de l’Élysée, l’ancien chef de l’État s’est exprimé sur l’urgence climatique.

« Les engagements qui ont été pris par tous les pays [lors de l’Accord de Paris sur le climat en décembre 2015, signé pendant son quinquennat] sont insuffisants par rapport à la gravité de la situation, a-t-il affirmé. Il faut non seulement appliquer les accords de Paris, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. »

Interrogé sur le projet de loi Climat et résilience, actuellement étudié en commission à l’Assemblée nationale, qui reprend au rabais les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, François Hollande a déclaré qu’il était insuffisant et qu’il fallait « prendre des décisions beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes. »

« Le président a dit ce qu’il avait à dire, aux parlementaires de jouer leur rôle et d’aller le plus loin possible pour que, sans bouleverser l’économie, nous puissions tracer des perspectives et multiplier les incitations », a-t-il poursuivi.

L’échange, suivi par près de 100.000 internautes au plus fort de la soirée, a été le stream (direct) du jour le plus regardé de la plateforme, tous pays confondus. Interrogé sur un possible retour en politique et une candidature à l’élection présidentielle de 2022, François Hollande a botté en touche.