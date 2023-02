Malbouffe et enfants : Lidl et Intermarchés font des efforts, Cora et Aldi à la traîne

En bref — Alimentation

L’association Foodwatch a publié le 22 février les résultats de son baromètre du marketing de la grande distribution sur les produits de malbouffe à destination des enfants.

Lidl, Biocoop et Intermarché font des efforts pour limiter la promotion des produits trop gras, trop sucrés, trop salés à destination des enfants. À l’opposé, Cora, Leader Price et Aldi ont ignoré les multiples sollicitations de l’association de consommateurs. Entre les deux, Monoprix, Casino, Carrefour, Auchan, Leclerc et Système U « sont entrés timidement dans la course », relève Foodwatch.

Pour l’ONG, les distributeurs peuvent — et doivent — mettre fin à la publicité et au marketing ciblant les enfants pour leurs produits distributeurs.

« Le gouvernement doit maintenant légiférer »

« Foodwatch a coutume de dénoncer les engagements volontaires des industriels qui ont peu d’impact. Mais cette fois, on avance dans la bonne direction puisque société civile, experts et grande distribution sont désormais convaincus des ravages de la malbouffe sur les enfants. Le gouvernement doit maintenant légiférer », estime Audrey Morice, chargée de campagnes pour l’association.

En France, un enfant sur six entre 6 et 17 ans en France est en surpoids ou obèse et le restera vraisemblablement à l’âge adulte, indique encore Foodwatch.

