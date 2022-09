Maxiprofits, miniristournes : Total et Engie récompensent les ménages sobres

En bref — Quotidien

Les fournisseurs d’électricité veulent inciter leurs clients à faire preuve de sobriété cet hiver. Et pour cela, rien de mieux qu’une carotte pour récompenser les bons élèves. TotalÉnergies a promis le 28 septembre un « bonus conso » à celles et ceux qui réduiront leur consommation d’électricité d’au moins 5 % cet hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars. Cette ristourne a lieu alors que la gauche demande une taxation sur les superprofits des grands groupes, notamment de la major pétrolière : en six mois, elle a engrangé plus de 10 milliards d’euros de bénéfices.

En cette période de crise de l’énergie, les clients de Total volontaires se verront offrir en avril 2023 une remise sur leur facture allant de 30 à 120 euros selon la baisse réalisée. Sont concernés plus de 3 millions de clients qui ont un contrat depuis au moins 1 an chez TotalÉnergies, équipés d’un compteur Linky et qui n’ont pas déménagé au cours de l’année. Le groupe calcule qu’un foyer dont la facture annuelle serait de 976 euros ferait une économie de 115 euros s’il réduit sa consommation de 10 % sur l’hiver (55 euros d’économies d’énergie + 60 euros de bonus conso), et de 229 euros s’il la réduit de 20 % (109 euros d’économies + 120 euros de bonus conso).

Engie lance un « défi » à ses clients

Autre fournisseur, autre bonus : Engie va lancer dans quelques jours l’opération « mon bonus Engie ». Début octobre, le fournisseur enverra à ses 5 millions d’abonnés à l’électricité, pourvus d’un compteur Linky, un courrier les incitant à participer à des défis journaliers. Les candidats devront consentir à donner accès à leurs données de consommation électrique quotidienne. « Le défi journalier consiste à réduire de x % sa consommation d’électricité par rapport à sa consommation prévisionnelle, basée sur la consommation du client le même jour des trois semaines précédentes (J-7, J-14 et J-21) », précise Engie.

Ces défis seront surtout proposés quand une tension sur le réseau électrique sera annoncée par Ecowatt – le dispositif d’alerte mis en place par le gestionnaire de Réseau de transport d’électricité (RTE) afin d’éviter le risque de coupures en période de grands froids. Les clients volontaires d’Engie recevront un SMS les invitant à réduire leur consommation de 10 à 20 %, selon leur profil, sur la journée concernée. « Ce défi sera aussi proposé même hors période d’alerte, quand les températures seront plus douces, auprès des personnes dont les consommations seront plus élevées qu’habituellement », précise à Reporterre la porte-parole d’Engie.

À la clé pour les participants, la remise d’un bonus de quelques euros par défi gagné. « Ce sont plusieurs dizaines ou vingtaines d’euros qui vont se cumuler au fil des défis pour constituer une cagnotte versée au plus tard en fin d’hiver », détaille Engie.

Ces bonus pourraient s’ajouter au nouveau chèque énergie, de 150 ou 200 euros selon les revenus, que le gouvernement a annoncé mi-septembre pour les 12 millions de ménages les plus modestes. Toutefois, ceux qui, déjà sobres, n’ont pas de marge pour réduire encore leur consommation ne bénéficieront d’aucun coup de pouce des deux grands groupes.

Superprofits : 2,62 milliards d’euros pour les actionnaires

Ces annonces surviennent au moment même où de nombreuses voix plaident pour une taxation des superprofits des producteurs de gaz et de pétrole.

Alors que le « bonus conso » offert par TotalÉnergies aux consommateurs pourrait lui coûter jusqu’à 360 millions d’euros, il a décidé dans le même temps de verser un acompte de « 1 euro par action sur dividende exceptionnel » en décembre 2022, ce qui représente 2,62 milliards d’euros afin de « partager avec ses actionnaires les résultats de la compagnie dans ce contexte de prix hauts ».

Le groupe rappelle qu’il est « une compagnie aujourd’hui beaucoup plus profitable qu’il y a dix ans : à prix du baril équivalent, elle génère 15 milliards de dollars de cash-flow supplémentaire et peut tirer pleinement parti des environnements favorables ».

