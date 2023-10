Mobilisation contre l’A69 : la zad expulsée, neuf interpellations

Reportage — Luttes

Au lendemain de la manifestation contre l’A69 et la création d’une zad à Saïx, les gendarmes ont évacué le site avec force. Parmi les opposants, une trentaine ont été blessés et neuf interpellés.

Saïx (Tarn), reportage

Tout a été très vite. Dimanche 22 octobre à la mi-journée, les forces de gendarmerie ont évacué un corps de ferme que les opposants à l’autoroute Toulouse-Castres avaient investi la veille au lieu-dit La Crémade, à Saïx. Alors que des scientifiques et chercheurs membres de l’atelier d’écologie Atécopol avaient entamé une conférence, les militaires ont débarqué sur la « Cremzad » pour évacuer les bâtiments. 600 gendarmes ont participé à l’évacuation. Plus d’un millier de personnes se trouvaient alors sur le site, d’après un témoin sur place.

Les manifestants ont été repoussés à grand renfort de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement. Les militaires ont ensuite construit un mur antiémeute autour des bâtiments.

Selon les organisateurs de ce week-end de mobilisation, une trentaine de personnes ont été blessées. Le préfet du Tarn n’a quant à lui fait état d’aucun blessé du côté des manifestants, indiquant que les pompiers n’avaient pas été appelés par les streetmedics… tout en rappelant que les gendarmes avaient procédé à « un usage strictement nécessaire de la force ».

Lacrymogènes, incendies...

Parmi les blessés, le grimpeur Thomas Brail a été évacué apparemment inconscient par des streetmedics. « Il s’était mis en opposition pacifique face aux gendarmes. Ils l’ont mis à terre violemment avec des coups de matraque », raconte Denis Baréa, du collectif La Voie est libre.

Quelques minutes plus tôt, le militant postait une vidéo pour montrer les barricades de fortune montées au petit matin par les zadistes. « La jeunesse ne voit pas d’avenir, c’est pour ça qu’elle bloque. »

Après le repli des opposants sur le campement de la mobilisation, un face-à-face tendu a duré plusieurs heures avec les forces de gendarmerie. « Les gaz ont recouvert le campement où étaient installées les tentes et l’espace de soutien psychologique et où s’étaient repliés les familles et les enfants », décrit un communiqué des organisateurs.

#A69 Plusieurs départs d’incendies à cause des grenades lacrymos ! De nombreux manifestants interviennent pour les éteindre, nous dénonçons cette attitude complètement irresponsable et dangereuse de la part de @prefet81 pic.twitter.com/6Jq5jRdOxZ — La Voie Est Libre (@LaVoieEstLibre_) October 22, 2023

Les grenades lacrymogènes ont provoqué des départs de feu dans les champs et les bois alentour. « Une situation extrêmement dangereuse pour le lieu et les personnes présentes », poursuit le communiqué, et ce, en pleine période de sécheresse. « Pendant que les scientifiques étaient en train de dire que la planète brûle, les gendarmes mettent le feu et c’est nous qui éteignons avec des extincteurs », s’emporte Geoffrey Tarroux, de La Voie est libre.

« Nous continuerons d’agir »

En début de soirée, la préfecture a annoncé l’interpellation de neuf personnes et six policiers et gendarmes légèrement blessés. « Nous garderons la ferme de La Crémade pour empêcher toute tentative de réintroduction », a précisé Michel Vilbois, le préfet du Tarn.

« L’autorité de l’État et des décisions de justice permettent de ne pas revivre un nouveau Notre-Dame-des-Landes », s’est félicité le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur X, anciennement Twitter.

La veille de cette journée mouvementée, la manifestation contre l’autoroute avait rassemblé plus de 10 000 personnes selon les organisateurs.

Six cortèges différents s’étaient formés, empruntant divers itinéraires pour prendre les autorités de cours. La tactique avait permis à un groupe de créer une zad juste à côté du camp de base, au lieu-dit La Crémade. Pendant que le cortège principal manifestait dans le calme, deux autres convois avaient pris la tangente pour incendier une cimenterie et dégrader une entreprise de travaux publics, symboles d’industries qui participent à l’élaboration de l’autoroute.

Le 22 octobre sur le campement, les quelques manifestants restés sur place sont dépités. Dans son communiqué, La Voie est libre prévient : « L’apaisement de la situation ne sera possible qu’avec le retrait de la gendarmerie de la zone de La Crémade et l’arrêt des chantiers […] Nous continuerons d’agir. »

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre