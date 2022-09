Nucléaire en Ukraine : des experts arrivés à Zaporijjia malgré les bombardements

En bref — Nucléaire

Ils sont parvenus à destination malgré des tensions militaires plus fortes que jamais. La délégation de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) est arrivée à la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, jeudi 1er septembre, quelques heures après qu’un nouveau bombardement a entraîné l’arrêt d’un des deux réacteurs encore en fonctionnement sur le site.

Les quatorze experts de la délégation, conduits par le chef de l’agence onusienne Rafael Grossi, devraient lancer l’inspection de la centrale sans tarder. « Nous allons commencer immédiatement l’évaluation de la situation sécuritaire à la centrale », avait en effet indiqué un des experts à l’AFP. Par ailleurs, l’AIEA souhaite établir une présence « permanente » dans la centrale pour mieux prévenir le risque d’accident nucléaire.

Depuis plusieurs semaines, l’installation, qui compte six réacteurs d’une puissance unitaire de 1 000 mégawatts (MW) et passée sous contrôle russe le 4 mars dernier, fait l’objet d’intenses bombardements dont la Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement. Dernier épisode en date, un bombardement de mortier le 1er septembre a entraîné l’activation du système d’urgence et l’arrêt de l’unité cinq, une des deux dernières encore en fonctionnement. Une ligne électrique de secours a également été endommagée, a par ailleurs averti l’électricien Energoatom, exploitant du site.

