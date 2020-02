ONG et syndicats demandent un plan pour une transition sociale et écologique de l’agriculture

Dimanche 23 février, sept syndicats et ONG ont annoncé qu’elles allaient rédiger un « plan pour une transition sociale et écologique de l’agriculture ». Le Snetap-FSU, la Confédération paysanne, le syndicat Solidaires, Greenpeace, les Amis de la Terre, Oxfam et Attac demandent dans un manifeste commun « un million de paysan.ne.s pour répondre à l’urgence climatique et sociale ».

« Dans les dix ans à venir, la moitié des paysan.ne.s partiront à la retraite. Sans installations à la hauteur, nos territoires se videront et l’industrialisation poursuivra son œuvre destructrice de l’autonomie, de la rémunération paysanne et de la planète », s’alarment-ils. « En dix ans, nous nous devons de changer de modèle social et économique pour répondre au défi climatique et écologique. Sobriété et relocalisation sont indispensables pour atténuer le changement climatique et accroître la résilience de nos systèmes alimentaires locaux pour y faire face. »

Ils demandent en particulier la fin des soutiens à l’agriculture industrielle, une réorientation des subventions européennes de la PAC (politique agricole commune) pour mener cette transition, et une évolution de l’enseignement agricole vers des modèles plus vertueux.