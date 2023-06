Partout dans le monde, ils soutiennent Les Soulèvements de la Terre

En bref — Luttes

Tout juste dissous en France, Les Soulèvements de la Terre s’internationalisent. Dans une tribune parue lundi 26 juin dans Le Club de Mediapart, une vingtaine d’organisations environnementales italiennes, portugaise, suisse, ukrainienne, allemandes, belges ou encore libanaise appelle à l’organisation d’actions de soutien au collectif écologiste français « partout » dans le monde.

« En France comme en Ouganda, en Colombie comme au Chiapas, au Royaume-Uni comme au Brésil, au Liban comme en Inde ou au Rojava [...] la résistance des mouvements écologistes et sociaux et les mondes qu’ils construisent suscitent une violente réponse autoritaire, détruisant les vies au nom du pouvoir et du profit », déplorent les auteurs de cette tribune, avant de s’interroger : « Et si cette dissolution devenait malgré elle un appel à renforcer un grand mouvement de résistance global ? Un appel à faire résonner nos solidarités par-delà les frontières, à donner du souffle aux multiples soulèvements à travers le monde. »

Les signataires invitent à « construire de nouvelles alliances internationalistes par en bas », et faire fleurir « des soulèvements des terres intermondiaux ». Des dizaines de rassemblements de soutien auront lieu mercredi 28 juin en France, en Autriche, en Belgique, en Allemagne ou encore en Catalogne, annoncent-ils.

Dissous le mercredi 21 juin en conseil des ministres, Les Soulèvements de la Terre, qui revendiquent 110 000 membres déclarés et 180 comités locaux, ont recueilli le soutien de nombreuses associations et personnalités. Amnesty International France, Agir pour l’environnement, la Confédération paysanne, Greenpeace France, l’écrivain de science-fiction Alain Damasio, le prix Nobel de littérature Annie Ernaux… Et, dernièrement, l’actrice française Marion Cotillard, qui a affirmé dimanche son soutien « absolu » au mouvement. « La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Mais ces intimidations n’arriveront pas à nous faire taire. »

