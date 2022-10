Pénurie de carburant : le personnel d’Esso-ExxonMobil réquisitionné

En bref — Social

Face à la pénurie dans les stations-service, le gouvernement durcit le ton. La Première ministre, Élisabeth Borne, a ordonné mardi 11 octobre la réquisition des personnels « indispensables au fonctionnement des dépôts » d’Esso-ExxonMobil, en grève depuis vingt-trois jours. Les grévistes appelés seront contraints de venir travailler. La cheffe du gouvernement n’exclut pas d’utiliser le même procédé pour mettre fin à la grève des salariés des raffineries de TotalÉnergies, qui réclament eux aussi une hausse des rémunérations « à hauteur de ce que le groupe dégage comme bénéfices ».

Les arrêtés de réquisition sont appliqués par des huissiers de justice accompagnés de forces de police. Les salariés qui refuseraient de s’y soumettre commettraient un délit « puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende », explique Libération. Les préfets n’ont cependant pas la possibilité de réquisitionner l’ensemble des employés d’un site, ni d’exiger des salariés grévistes qu’ils travaillent au-delà du service minimum. Ceci afin de ne pas porter atteinte au droit de grève, inscrit dans la Constitution de 1946.

La CGT a déploré dans un communiqué le « choix de la violence » du gouvernement. Cette réquisition serait selon le syndicat « pas nécessaire » et « illégale » : « La réquisition ne doit concerner que les activités essentielles (véhicules sanitaires, de secours, de sécurité, etc.) ». « Le PDG de Total est la seule personne du pays qu’il faudrait réquisitionner, a pour sa part réagi le sociologue et député (La France insoumise) Hadrien Clouet, au micro de France bleu. Il s’est offert une augmentation de 50 %. Il a emmagasiné 18 milliards d’euros de surprofits qui sont intégralement versés aux actionnaires de l’entreprise. »

