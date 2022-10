Pistes de ski et lac artificiel : l’Arabie saoudite organisera des Jeux asiatiques d’hiver

En bref — Climat

« Les déserts d’Arabie saoudite seront bientôt le terrain de jeu des sports d’hiver », s’est félicité le Conseil olympique d’Asie, mardi 4 octobre. Le pays organisera donc les Jeux asiatiques d’hiver 2029 à Neom, mégalopole futuriste en construction en plein désert.

Le projet Neom fait partie du plan de développement du royaume visant à réduire la dépendance au pétrole et à transformer l’économie, notamment en développant le sport. Les Jeux asiatiques d’hiver devraient précisément se dérouler à Trojena, secteur montagneux de Neom « où les températures descendent en dessous de 0 °C en hiver » au bord de mer, assurent les promoteurs. Ils sont restés silencieux sur la question de la rareté des précipitations — et donc de neige — dans cette zone désertique. La ville comprendra des pistes de ski ouvertes toute l’année, un lac artificiel d’eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de luxe.

Cette annonce intervient alors que les critiques fusent quant aux conséquences écologiques désastreuses de la Coupe du monde de foot, prévue au Qatar à la fin de l’année.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Coupe du monde : un avion-navette toutes les 10 minutes

Commentaires