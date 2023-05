Plan vélo : 2 milliards d’euros débloqués

En bref — Transports

Deux milliards d’euros. Voilà la coquette somme qui sera allouée au nouveau « Plan vélo » du gouvernement, d’ici à 2027. Les détails doivent être présentés par la Première ministre Élisabeth Borne le 5 mai. Celle-ci avait déjà annoncé, en septembre dernier, un budget de 250 millions d’euros pour l’année 2023.

« Il semble qu’il y ait enfin un budget sérieux, a réagi Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), au micro de Franceinfo. On va être très attentifs à la façon dont cet argent sera dépensé. Il faut que chaque euro soit dépensé de manière efficace. » Lors du précédent mandat d’Emmanuel Macron, le Plan vélo (annoncé en 2018) ne disposait que de 350 millions d’euros pour sept ans.

Le gouvernement veut désormais allonger le réseau de pistes cyclables en France (50 000 kilomètres actuellement). « L’objectif est d’atteindre 80 000 kilomètres en 2027 et 100 000 kilomètres en 2030 », a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune au journal Le Parisien. Ce sera aux collectivités locales de déposer des dossiers pour bénéficier d’une aide de l’État pour chaque projet. Selon le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, cité par le quotidien, cette aide ne « financera pas de la peinture, mais de vraies pistes cyclables sécurisées et séparées du trafic automobile ». Avec une priorité accordée aux petites et moyennes villes, et aux territoires ruraux.

« Sur les 50 000 kilomètres de pistes cyclables [actuelles], il y en a une grande partie qui ont été mal réalisées, qu’il faudrait commencer par raser pour recommencer, a alerté Olivier Schneider de la FUB, sur Franceinfo. Il faudrait que tout ce qui sera fait avec l’argent du gouvernement soit exemplaire et duplicable, pour permettre à tous les territoires de rendre la pratique du vélo sereine et accessible. »

Acquérir un vélo, neuf ou d’occasion

Le reste de l’enveloppe gouvernementale sera surtout consacré aux aides à l’achat d’un vélo. D’après Le Parisien, celles existantes seront reconduites jusqu’à la fin du quinquennat. En outre, à partir de cet automne, ces aides pourront désormais servir à acheter un vélo d’occasion, électrique ou non, ce qui n’était pas possible jusqu’ici. Leur montant sera défini dans la prochaine loi de finances.

Autre chantier : éviter les vols de bicyclettes. Pour cela, l’objectif du nouveau plan vélo est d’augmenter le nombre de marquages, pour passer 4 à 13 millions d’ici la fin du mandat d’Emmanuel Macron. À cela vont s’ajouter des aides au financement de parkings sécurisés (notamment dans les gares), de box à vélo ou de zones de stationnement surveillées.

Enfin, Christophe Béchu a déclaré au Parisien qu’en 2023, 200 000 enfants bénéficieront du dispositif Savoir rouler à vélo — une mesure permettant l’apprentissage de la bicyclette avant l’entrée au collège. « Progressivement, ce sont 800 000 enfants qui seront formés chaque année, soit tous ceux qui sortent de l’école primaire à partir de 2027 », a-t-il précisé. Depuis 2019, seulement 200 000 élèves y ont été formés.

