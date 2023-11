Pollution lumineuse : bientôt la fin des bureaux allumés la nuit

En bref — Pollutions

Les bureaux et les magasins ne pourront plus laisser leurs lumières allumées à longueur de journée — et surtout de nuit. Un projet d’arrêté adaptant les horaires d’éclairage des bâtiments tertiaires à la réalité de leur activité pour limiter la pollution lumineuse est soumis à consultation publique jusqu’au 20 novembre prochain.

Son article 1er prévoit l’extinction des éclairages au plus tard une heure après la fin de l’activité et leur allumage au plus tôt une heure avant le début de l’activité. Par activité, le légistaleur entend la présence de personnes dans le bureau ou le magasin. Des dispositions dérogatoires sont cependant prévues pour les bâtiments ayant signé des contrats prévoyant des modalités d’éclairage spécifiques (utilisation comme complément à l’éclairage public, vidéo-surveillance…) avec les collectivités compétentes.

Cette mesure avait été annoncée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, à l’occasion du premier anniversaire du plan de sobriété énergétique du gouvernement le 12 octobre dernier. Elle avait alors promis de faciliter les sanctions, avec 1 500 euros d’amende en cas de non-respect de cette obligation.

