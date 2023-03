Pollution plastique : un plan pour venir à bout de ce fléau

En bref — Pollutions

La pollution plastique n’est pas une fatalité, affirme No Plastic In My Sea. Dans un rapport publié le 16 mars, l’association liste 500 solutions (produits, emballages, machines, services…) existant en France et à l’étranger et douze recommandations pour venir à bout de ce fléau. Dans ses recommandations, No Plastic In My Sea cible particulièrement les produits les plus polluants : les bouteilles, premier plastique à usage unique retrouvé sur les plages européennes ; les emballages qui représentent 60 % des déchets plastiques ; et les microplastiques, ainsi que des mégots et le matériel de pêche.

Ils appellent, entre autres, producteurs et distributeurs à proposer un plan de réduction de 50 % des bouteilles en plastique mises sur le marché en 2030 par rapport à 2020, à développer la recharge concentrée à diluer pour les boissons, produits d’entretien et soins du corps et des cheveux, et à favoriser le vrac, aussi présenté comme une mesure anti-inflation. Le gouvernement est également mis à contribution pour des plans d’action pour le réemploi et contre la pollution microplastique.

La pollution plastique devrait tripler d’ici 2050

D’après l’association, ces mesures pourraient favoriser l’application de la directive européenne sur les plastiques à usage unique et la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire), qui interdisent certains types de plastiques et produits à usage unique. Ceci en attendant les grands textes à venir. Sous l’égide de l’ONU environnement, un traité international contraignant sur l’ensemble du cycle de vie du plastique est attendu pour fin 2024. Et l’Union européenne planche actuellement sur un règlement concernant les déchets d’emballage. Celui-ci doit être finalisé d’ici début 2024 avec des objectifs de réduction et de réemploi, en complément du recyclage.

La réduction de la production plastique est la solution la plus efficace pour lutter contre la pollution, selon le rapport Breaking the Plastic Wave de juillet 2020. Pourtant, les prévisions prévoient un triplement de la production mondiale de plastique d’ici 2050 et l’industrie pétrochimique investit massivement sur des sites de production de plastique, déplore No Plastic In My Sea.

