Pose sauvage d’affiches pour alerter sur la crise écologique

Mardi 16 février, une douzaine de militants du collectif citoyen M’entends-tu ? ont réalisé une action d’affichage sauvage dans l’Est parisien. Leur but : interpeller et informer les passants sur l’écologie et la justice sociale.

Ce collectif a été créé en novembre dernier autour d’une poignée de militants écologistes qui voulaient continuer d’agir alors que leurs moyens d’action habituels étaient remis en cause par les mesures sanitaires.

Ils veulent pourtant continuer d’interpeller les citoyens sur la crise écologique et sociale, responsable de cette pandémie en mettant en lumière les problèmes majeurs de notre société consumériste et destructrice pour le vivant.

Les militants ont réfléchi à des slogans et réalisé des affiches sur des sujets allant des dérives de la finance aux dangers du nucléaire en passant par la réintroduction des néonicotinoïdes.

Au-delà des slogans empreints d’humour ou poétiques comme « Betterave m’a tuer » ou « Sous les Pavés, la Vie », la particularité de ce projet réside dans la présence sur ces affiches d’un QR Code et une URL renvoyant vers le site M’entends-tu qui se veut un relais d’informations. Le site renvoie autant vers des médias indépendants reconnus pour leur sérieux et leur connaissance des sujets écologiques et sociaux que des médias plus généralistes, des contenus vidéo ou encore les sites d’ONG.

Source : Collectif M’entends-tu

