Pour protéger les dauphins, les gros navires de pêche interdits dans le golfe de Gascogne

En bref — Océans

À la suite de plusieurs recours d’ONG environnementales et de défense des animaux, le Conseil d’État a confirmé, lundi 30 décembre, « la nécessité d’une fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne », pendant quatre semaines, du 22 janvier au 20 février, pour tous les navires de plus de huit mètres. Cette mesure avait déjà été mise en place l’hiver précédent et sera reconduite en 2026.

Les captures mortelles divisées par quatre en 2024

Cette nouvelle décision de la plus haute juridiction administrative confirme « la nécessité d’une fermeture de la pêche pour protéger les dauphins et les marsouins communs dans cette zone ». Les juges administratifs estiment que ces quatre semaines sont suffisantes et ne requièrent pas « l’allongement de la durée de fermeture » de la pêche dans le golfe de Gascogne, « ni l’extension aux navires de moins de huit mètres », mais ordonnent « que les sennes pélagiques [filets rectangulaires utilisés en surface] soient ajoutées à la liste des filets interdits sur la période ».

Les dernières observations scientifiques pour la période hivernale révèlent « une baisse significative de la mortalité des petits cétacés par capture accidentelle ». Lors des mois sans pêche, en début d’année 2024, les captures mortelles de dauphins dans le golfe de Gascogne avaient diminué de 75 %.

