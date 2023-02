Près de Toulouse, le projet d’entrepôt géant Terra 2 est abandonné

En bref — Luttes

Prévu au nord-est de Toulouse, le projet de plateforme logistique Terra 2 a été officiellement abandonné le 13 février. Cet entrepôt géant de 70 000 mètres carrés (530 mètres de long, 123 mètres de large et 14 mètres de haut), sur douze hectares de terres agricoles, devait être bâti sur le parc d’activités des Portes du Tarn. Très controversé, il faisait l’objet d’une lutte intense de la part des riverains et d’organisations écologistes, notamment rassemblés au sein du collectif Stop Terra 2.

La commercialisation et le développement du parc d’activités va se poursuivre et de nouvelles entreprises ont prévu de s’y implanter. « L’abandon de ce projet de logistique industrielle va permettre, nous l’espérons, un apaisement dans les débats et une installation des entreprises dans un climat serein sur ce parc d’activités nouvelle génération », a déclaré le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, dans un communiqué.

Riverains et écologistes toujours inquiets

« Notre engagement ne s’arrête pas, indique de son côté le collectif Stop Terra 2. Nous pensons toujours qu’une autre ZAC est possible. Basée sur une nouvelle gouvernance et de nouveaux principes directeurs, son modèle de développement devra intégrer les enjeux sociaux et environnementaux actuels. Et nous la construirons ensemble. »

