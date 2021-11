Primaire populaire : jour J pour les candidats

En bref — Politique

Il leur reste moins de 24 heures. Les candidats choisis par les participants à la Primaire populaire ont jusqu’au mardi 30 novembre à minuit pour affirmer s’ils souhaitent ou non participer au vote final.

Depuis le mois de mai, plus de 198 000 personnes se sont inscrites pour voter à cette élection citoyenne censée désigner un unique prétendant de gauche à l’élection présidentielle de 2022. Un nombre plus important que les votants de la primaire écologiste (104 000 au second tour) et que les électeurs de la primaire de Les Républicains (près de 150 000).

« Nous allons proposer une candidate ou un candidat de rassemblement aux millions de Français et Françaises qui souhaitent élire en 2022 un président ou une présidente dont la priorité sera l’urgence sociale et climatique », peut-on lire dans leur appel.

Dix candidats ont été sélectionnés : la militante Anna Agueb-Porterie, la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain (La France insoumise), l’économiste Gaël Giraud, la maire de Paris, Anne Hidalgo (Parti socialiste), le député européen Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts), le député européen Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), l’ex-élue rennaise Charlotte Marchandise, le député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), le député de la Somme François Ruffin (La France insoumise) et l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira (ex-Parti radical de gauche).

Parmi ces candidats, certains ont manifesté leur sympathie pour cette initiative, mais ont fait savoir qu’ils ne voulaient pas se présenter à l’élection présidentielle — comme Christiane Taubira et François Ruffin. Les organisateurs de la Primaire populaire (l’association 2022 ou jamais) attendent une réponse formelle et écrite de chaque candidat d’ici le 30 novembre à minuit. À l’heure actuelle, ils n’ont encore rien reçu. Ils révéleront mercredi 1er décembre la suite du calendrier.

Des militants en faveur de la Primaire comptent passer cette dernière journée à interpeller les principaux candidats déclarés (Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon) et les inciter à participer à ce vote. Des rassemblements sont prévus devant leurs QG de campagne.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner