Pronucléaire et cumulard : le profil controversé du nouveau président de l’Ademe

Il n’a pas conquis la majorité des parlementaires, et pourtant c’est bien Boris Ravignon, maire Les Républicains de Charleville-Mézières, qui prendra la tête de l’Agence de la transition écologique (Ademe). L’élu aura un agenda chargé. En plus de son mandat de maire, il est également président d’Ardenne Métropole, vice-président de la région Grand Est et désormais président-directeur général de l’Ademe. S’il ne souhaite renoncer à aucun de ses postes, il a assuré devant les parlementaires qu’il sera « président à temps plein de l’Ademe », a rapporté Contexte. Ses administrés apprécieront.

Début décembre, Emmanuel Macron a proposé de nommer Boris Ravignon à la tête de l’agence. Une décision que les parlementaires devaient confirmer par un vote. Or, Boris Ravignon a reçu 33 suffrages négatifs contre 29 positifs. Un échec qui n’a pas été suffisant pour s’opposer à sa nomination. En effet, il aurait fallu au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés (ici 38 votes contre) pour que les parlementaires puissent s’opposer au choix présidentiel, a rappelé Le Figaro.

Pour la majorité macronienne, l’arrivée de ce pronucléaire à la tête de l’agence est une aubaine, à l’heure du développement d’une stratégie énergétique centrée autour de l’atome. L’élu fait partie des signataires d’une lettre des élus ardennais envoyée au président de la République lui signalant qu’ils étaient « volontaires pour que le territoire ardennais accueille un ou plusieurs réacteurs de nouvelle génération », rappelle Novethic.

Il succède à Patrick Lavarde, président par intérim depuis le 1er septembre, suite à la démission d’Arnaud Leroy « pour raison personnelle », quelques semaines après le discours de Belfort d’Emmanuel Macron, au cours duquel le président avait annoncé ses ambitions de renouvellement du parc nucléaire français.

